新冠肺炎｜雲南瑞麗增7宗本土病例　專家指屬疫情早期料規模不大

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-03 10:10

內地周五（2日）報告新增26宗新冠肺炎確診病例，其中19宗為境外輸入病例，包括福建9宗，上海4宗，廣東3宗，北京1宗，江蘇1宗，雲南1宗；7宗為本土病例，均在雲南；無新增死亡病例；無新增疑似病例。 對於雲南瑞麗的疫情，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，初步判斷此輪疫情總體規模不會太大。

內地現有178宗境外輸入確診病例，其中2宗為重症病例；現有3宗疑似病例。累計5324宗確診病例，累計5146宗治愈出院病例，無死亡病例。截至周五24時，各地現有203宗確診病例，其中2宗為重症病例，累計85413宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告90252宗確診病例，現有3宗疑似病例。累計追蹤到991818名密切接觸者，尚有6547名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增24宗無症狀感染者，其中19宗為境外輸入，另有5宗為本土，均在雲南；當日8宗轉為確診病例，其中7宗為境外輸入；當日11宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有300宗無症狀感染者在醫學觀察，其中266宗為境外輸入。

作為中緬邊陲城市，瑞麗周五新增7宗本土確診病例及5宗無症狀感染者。另雲南新增1宗航空輸入確診病例，患者為24歲中國籍男子，自柬埔寨金邊抵達昆明。截至當日24時，雲南現有26宗確診病例，包括3宗境外輸入，23宗本土，並有53宗無症狀感染者，包括19宗境外輸入，34宗本土，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

對於瑞麗疫情，吳尊友出席《新聞1+1》節目中時表示，從近日瑞麗市政府開展的措施來看，尤其是過去數日核酸檢測發現的病患數量，確定今次疫情的規模，提示了疫情的發現是在疫情發生的較早時期，總體疫情規模不會太大。他指，疫情發生前離開瑞麗，特別是剛剛發生前離開的民眾要及時向地方政府、地方防疫部門報告，進行集中隔離，否則可能有感染者把疫情傳播到其他地方，引起新的疫情。

吳尊友又表示，瑞麗全員接種疫苗對築起免疫屏障意義重大，他建議疫苗接種要把高風險、重點人群作為優先順序，實際上重點地區，尤其是在邊境曾經發生過疫情的地區，應該作為優先接種的地區開展全民接種。

吳尊友表示，初步判斷此輪疫情總體規模不會太大。（影片截圖）

對於如何應對清明假期的出行安排，吳尊友表示從全國絕大部分地區而言，社會層面是沒有感染者的，故旅行應還是比較安全的。至於五一長假期間是否可以正常安排出行，他認為是可以的，因為總體疫情比較好，但就提醒有兩點需要注意，一是隨時注意疫情的動態變化，二是只要出行，在交通人員密集、通風不好的地方，就一定要堅持戴口罩、勤洗手。

（綜合報道）