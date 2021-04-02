新冠肺炎｜雲南瑞麗增4宗本土病例　今起啟動新冠疫苗大規模接種

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-02 10:09

內地新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委最新通報，內地在周四（1日）有9宗確診病例，其中4宗為本土病例，並有4宗本土無症狀感染者，全部患者均位於雲南。 據雲南瑞麗市政府消息，自周四晚上7時起，當地現有5個中風險地區。

通報指，內地周一報告新增確診病例9宗，其中境外輸入病例5宗，分別是上海2宗、湖南1宗、四川1宗、陝西1宗，本土病例4宗，均在雲南。新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例，均在上海，無新增死亡病例。

截至4月1日，內地現有確診病例188宗，其中重症病例2宗，累計治癒出院病例85402宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例90226宗，現有疑似病例5宗。累計追蹤到密切接觸者990865人，尚在醫學觀察的密切接觸者6015人。

無症狀感染者方面，內地新增20宗無症狀感染者，其中境外輸入16宗，本土4宗。當日無轉為確診病例，當日解除醫學觀察13宗，均為境外輸入，尚在醫學觀察無症狀感染者有295宗，境外輸入為265宗。

雲南出現疫情反彈，截止4月1日已有19宗本土確診病例及49宗無症狀感染者。有內地傳媒根據各地疾控中心網站不完全統計發現，現時已有11個省共涉及27個市發布通知，要求曾經到過雲南瑞麗要主動報備。

德宏州包含瑞麗市在內的4個邊境縣市，已於4月1日起全面啟動新冠疫苗大規模人群接種工作。（中新社）

為遏止疫情，為降低人群感染風險，德宏州包含瑞麗市在內的4個邊境縣市，已於4月1日起全面啟動新冠疫苗大規模人群接種工作。據德宏州疾病預防控制中心副主任唐發良介紹，預計至4月30日就可完成符合條件人群的第1劑疫苗接種工作，5月至6月完成第2劑疫苗接種工作。其中瑞麗會在4月2日起全面開啟疫苗接種工作，每個疫苗接種點將24小時不間斷工作，計劃用5天時間完成全城接種工作。

（綜合報道）