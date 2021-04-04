新疆棉花｜中國推新疆歌舞片　官媒稱靈感來自《 La La Land 》

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-04 17:59

新疆棉花風波引起國際廣泛關注之際，中國官方近日就推出一部以新疆為背景的歌舞片，官媒稱是啟發自荷里活歌舞片《星聲夢裡人》（La La Land）等作品，並展現「各族人民幸福美好的生活」。

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這部名為《歌聲的翅膀》歌舞片已在上月28日上映，是由新疆維吾爾自治區黨委宣傳部組織策劃、新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳支持，天山電影製片廠創作拍攝。

《歌聲的翅膀》使用了大量歌舞元素，包含八首圓場歌曲、四組大歌舞、兩段音樂劇，通過畫面展現多達八個民族的民風民俗。

影片出品人、總導演高黃剛介紹，《歌聲的翅膀》集合了天山電影製片廠近年來最大的投資規模、最多的人力資源、最先進的拍攝設備，輾轉七個地州，大量運用航拍手段，將李白詩中「明月出天山，蒼茫雲海間」的美景搬上了銀幕。

導演阿不都克力木·阿不力孜介紹說，「這部影片有上萬人參演，拍了17個大場景。雪山冰峰、丘陵草原、戈壁沙漠、高原湖泊等新疆美景，都將在片中一一呈現」。

官媒《環球時報》英文版Global Times稱，《星聲夢裡人》（La La Land）及印度電影《帝國戰神：巴霍巴利王》（Baahubali: The Beginning）等作品，啟發了天山電影製片廠等電影製片廠追求突破。央視還稱，這部電影「展現了新疆各民族燦爛的文化傳統以及各族人民幸福美好的生活。」