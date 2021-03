撰文: 李亭 最後更新日期: 2021-03-30 17:54

新疆棉事件在中國蔓延,社會各層面針對海外品牌的抵制行動持續加碼。 最新消息指,內地多個手機品牌的應用商店,均已下架Nike和Adidas的官方應用程式。

據《北京日報》報道,目前在華為應用商店搜索Nike、Adidas應用程式時,會顯示「服務調整,暫不提供下載」。同樣,小米應用商店、VIVO應用商店、OPPO應用商店和騰訊應用寶也搜不到相關結果。

另一方面,Nike近期在其官方網店上展示的廣告標語「Let Trash do the Talk」(憑本事放狠話),被指有挑釁性質,是針對新疆棉事件。不過有網民就解釋,事實上「Let Trash do the Talk」早在今年2月的台灣HBL高中籃球聯賽宣傳硬照中就已經出現,不必對號入座。

(綜合報道)