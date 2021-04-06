李寧波鞋炒至近5萬元遭官媒批評　得物下架23款熱炒國產波鞋

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-06 11:46

新疆棉花風波持續，Nike、Adidas等多個運動品牌都被列為抵制對象，而國產品牌的關注度也順勢上揚。內媒《每日經濟新聞》4日報道指，國產人氣波鞋近日出現漲價、缺貨消息，李寧及安踏等多款球鞋甚至出現炒賣熱潮，甚至有發售價為1499元（人民幣，下同）的李寧球鞋，曾在內地網購平台得物APP上掛出48889元的價格。 官媒新華社發表評論文章，批評借機哄抬「國貨」價格是自斷門路。 得物APP於6日發聲明稱，已針對網傳三款賣家所標價格波動過大的球鞋進行下架處理，又下架有同樣情況的另外20款球鞋，並對3名賣家採取封禁措施。

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得物APP表示，經核查，此次網傳圖中涉及的三款球鞋，即李寧韋德之道4全明星銀白款、李寧韋德之道 7 wow 7 The Moment超越限量款粉色款和安踏哆啦A夢聯名休閒板鞋白黑款，這三款球鞋的價格均為平台賣家個人所設定，且在賣家設定的價格下並無買家成交或極少有買家成交。目前，針對這三款中賣家所標價格波動過大的球鞋，已進行下架處理。

得物APP又指，除上述三款球鞋，另發現20款球鞋存在賣家所標價格波動較大的問題，對這些球鞋都做了下架處理，並對3名涉嫌惡意影響商品標價波動的賣家採取封禁措施。聲明清單顯示，這20款球鞋中李寧佔12款，安踏佔3款，361度佔4款，匹克佔1款。

得物APP表示，平台將會增加對賣家異常標價的監測，對賣家標價波動過大的商品，會第一時間做相關處理。一旦發現惡意操縱價格的賣家，將進行包括下架商品、封號等在內的嚴肅處理。

得物APP的商品種類覆蓋潮流服飾、球鞋、手表、配飾等，平台聚集了一大批熱愛球鞋、潮流服飾和潮流文化的愛好者。（網絡圖片）

李寧波鞋炒至近5萬元

據此前報道，一名網友展示的一款安踏哆啦A夢聯名球鞋，發售價格是499元，卻在得物APP平台上升至3699元，漲了三千多。從該款球鞋的成交記錄上可以看到，42.5碼售價為4599元，較發售參考價漲了8倍多，而這款鞋最近購買記錄有近9000條。

此外，又如李寧韋德之道7 wow 7 The Moment超越限量款，40碼的售價為10889元，相比發售價1699元漲了近6.4倍。同時，這款鞋最近購買數據達271條，剛成交一筆的交易價格為8989元。該款球鞋的最高售價更為29999元。

報道又指，更誇張的是李寧韋德之道4全明星銀白款，頁面顯示僅有42碼，售價竟高達48889元。而該鞋參考發售價僅1499元，漲幅達31倍。不過頁面上卻並無最近購買記錄，似乎是「有價無市」。

內地多個手機品牌的應用商店，均已下架Nike和Adidas的官方應用程式：

新華社：借機哄抬價格是自斷門路

《新華社》發文指，知名國產品牌的限量款球鞋在二手市場上存在一定溢價並不新鮮。然而，這一波價格上漲明顯超出溢價範疇，遠離價值規律。一件商品短短幾天漲價數十倍，顯然不是市場運行的正常現象。

文章指，如果因為「炒鞋」導致球鞋愛好者買不到想要的球鞋，進而讓國產品牌失去消費者的信任，無異於竭澤而漁，自斷國產品牌升級之路。甚至有一些平台為「炒鞋」、「囤鞋」的年輕消費者提供信貸支持，扮演不光彩的角色。

文章強調，對當前一些網絡平台借機哄抬價格的行為，品牌方應當盡快動起來，維護品牌形象。監管部門也應積極作為加強監管和引導，維護市場秩序，為國貨發展創造良好環境。

根據資料，得物APP的商品種類覆蓋潮流服飾、球鞋、手表、配飾等，平台聚集了一大批熱愛球鞋、潮流服飾和潮流文化的愛好者。3月24日，得物APP發表公告表示「國家利益高於一切，對Nike商品進行無期限下架」，並於3月25日起生效。

（綜合報道）