新疆棉花｜李寧波鞋炒至近5萬元　官媒：借機哄抬價格是自斷門路

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-05 21:23

新疆棉花風波持續，Nike、Adidas等多個運動品牌都被列為抵制對象，而國產品牌的關注度也順勢上揚。內媒《每日經濟新聞》4日報道指，國產人氣波鞋近日出現漲價、缺貨消息，李寧及安踏等多款球鞋甚至出現炒賣熱潮，一雙原價幾百元（人民幣，下同）的限量球鞋動輒炒到數千元。 官媒新華社發表評論文章，批評借機哄抬「國貨」價格是自斷門路。

據《每日經濟新聞》此前報道，網民展示的一款安踏哆啦A夢聯名球鞋，發售價格是499元，現在是3699元，漲了三千多。在二手交易平台上更是漲到4599元，較發售參考價漲了8倍多，而這款鞋最近購買記錄有近9000條。

此外，又如李寧韋德之道7 wow7 The Moment超越限量款，40碼的售價為10889元，相比發售價1699元漲了近6.4倍，該款球鞋的最高售價更為29999元。

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報道又指，更誇張的是，以李寧韋德之道4全明星銀白款為例，頁面顯示僅有42碼，售價竟高達48889元。而該鞋參考發售價僅1499元，漲幅達31倍。一名在球鞋行業從業多年的人表示，在他的朋友圈裏，做國貨的同行不斷刷屏「求貨源，加價拿」。有同行一口氣掃了10多萬元的貨，賺回了一輛車的錢。

《新華社》文章指出，知名國產品牌的限量款球鞋在二手市場上存在一定溢價並不新鮮。然而，這一波價格上漲明顯超出溢價范疇，遠離價值規律。一件商品短短幾天漲價數十倍，顯然不是市場運行的正常現象。

地多個手機品牌的應用商店，均已下架Nike和Adidas的官方應用程式：

斥「炒鞋」是竭澤而漁

文章認為，近年來，國產品牌在科技研發和外觀設計等方面都有了長足進步，的確有了邁向中高端市場的底氣。加之當前一些洋品牌球鞋因其惡意「封殺」新疆棉行為受到中國市場冷落，消費者紛紛用腳投票支持國貨，國產品牌遇到良好發展契機。

但文章就指出，如果因為「炒鞋」導致球鞋愛好者買不到想要的球鞋，進而讓國產品牌失去消費者的信任，無異於竭澤而漁，自斷國產品牌升級之路。甚至有一些平台為「炒鞋」、「囤鞋」的年輕消費者提供信貸支持，扮演不光彩的角色。

文章強調，對當前一些網絡平台借機哄抬價格的行為，品牌方應當盡快動起來，維護品牌形象。監管部門也應積極作為加強監管和引導，維護市場秩序，為國貨發展創造良好環境。

（綜合報道）