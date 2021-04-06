新冠肺炎｜雲南瑞麗增15宗本土病例逾半緬甸籍　3地區調為高風險

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-06 11:41

內地昨日（5日）報告新增24宗新冠肺炎確診病例，其中9宗為境外輸入病例，包括山西4宗，上海2宗，廣東2宗，江蘇1宗，另有15宗本土病例，均在雲南瑞麗；無新增死亡病例；無新增疑似病例。此外，瑞麗3個地區被調整為高風險。

目前境外輸入有180宗確診病例，包括2宗重症病例，現有1宗疑似病例。累計5361宗確診病例，累計5181宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨日24時，各地現有244宗確診病例，包括2宗重症病例，累計85449宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告90329宗確診病例，現有1宗疑似病例。累計追蹤到993919名密切接觸者，尚有7773名密切接觸者在醫學觀察。

另外，各地報告新增17宗無症狀感染者，其中15宗為境外輸入，2宗為本土（均在雲南）；當日13宗轉為確診病例，其中1宗為境外輸入；當日4宗解除醫學觀察4例，均為境外輸入；尚有304宗無症狀感染者在醫學觀察，其中277為境外輸入。

在近日備受關注的雲南，昨日新增15宗確診病例（8人為緬甸籍，7人為中國籍），包含12宗無症狀感染者轉確診病例，另新增2宗無症狀感染者（緬甸及中國籍各1人）。截至昨日24時，雲南現有66宗確診病例，其中3宗為境外輸入，63宗為本土，另有46宗無症狀感染者，其中19宗為境外輸入，27宗為本土，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。上述確診病例和無症狀感染者均為瑞麗市對重點人群和密切接觸者核酸檢測中發現。

此外，瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部昨日發布通告指，經瑞麗市新冠肺炎疫情防控專家組評估，根據疫情防控需要，從當日晚上7時起，瑞麗市風險地區調整為高風險地區3個，即姐告國門社區，團結村委會金坎、弄喊片區（瑞麗大道以南），仙客巷和光明巷居民小組；中風險地區6個，即鑫盛時代佳園小區，瑞京路紅磚廠，星河藍灣小區，雙卯村民小組，下弄安村民小組，珠寶街老食品廠家屬區。其他地區則為低風險地區。

（綜合報道）