新冠肺炎｜雲南瑞麗增15宗本地個案　其中11人為緬甸籍

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-05 11:03

4月4日（周日），內地報告新增確診病例32宗，其中境外輸入病例17宗（陝西4宗，上海3宗，四川3宗，江蘇2宗，北京1宗，天津1宗，內蒙古1宗，浙江1宗，福建1宗），本土病例15宗均在雲南瑞麗市。

據雲南省衛健委，雲南4日新增確診病例15宗，新增無症狀感染者5宗。15宗確診病例中，11宗病例為緬甸籍，4宗為中國籍。5宗無症狀感染者中，2宗為緬甸籍，3宗為中國籍。以上確診病例和無症狀感染者均為瑞麗市對重點人群和密切接觸者核酸檢測中發現，流調工作仍在進行中。

截至4日24時，雲南現有確診病例51宗（境外輸入3宗，本土48宗），無症狀感染者56宗（境外輸入19宗，本土37宗），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

截至4日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例238宗，累計治癒出院病例85431宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例90305宗。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者18宗，其中境外輸入13宗，本土5宗（均在雲南）；當日轉為確診病例3宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者304宗（境外輸入267宗）。