25年懸案｜南大碎屍案兇手至今是謎　受害者家屬撤銷起訴校方

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-04-06 22:36

發生在25年前的南京大學碎屍案兇手至今仍然成謎，案件仍未偵破。受害者刁愛青的家屬3月29日到南京法院，就刁愛青遇害一事起訴南京大學，要求校方承擔民事責任。 及至4月6日，刁愛青的姐姐發文説：「出於種種原因，我們決定撤訴。」文中稱，作為受害者的家屬，至今仍未等到南京大學的任何回應。同日，代理律師周兆成確認，家屬確實已經提出撤訴，剛得知撤訴決定，感覺非常震驚。但作為該案的代理律師，尊重委託人的決定。

刁愛青的姐姐説，他們3月29日向提交了對南京大學的起訴，目前未收到法院的立案通知，南京大學在清明假期，也沒有就家屬提交的起訴進行任何回應，也並未主動聯繫。

刁愛青的姐姐在文中透露撤訴原因。其稱，這兩天，陸續有工作人員和親朋來到家中，詢問是否有撤訴的可能，也提出想要慰問家裏的老人。親屬的態度是，這是一起正常的民事起訴，「我們希望通過合法程序獲得一個答覆，能夠給出回應的，只有法院還有南京大學，而不是其他部門。」但在與本地領導溝通後，家屬填寫了撤訴申請書，「我們今後還要生活，孩子還在讀書，一些家人親戚也在勸我們，考慮了種種因素後，我們決定撤銷起訴。」

刁愛青生前照片（點擊大圖瀏覽）：

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刁愛青的姐姐在文中寫道，「我們希望南京大學能給我們一個回覆，這25年我們一直在等，案發前我妹妹刁愛青在學校經歷了什麼。我們也希望，南京警方能夠繼續偵破，早日讓兇手落網，給受害者和家屬一個答案。我們的父母不能再等了。」

報道稱，距離「南京大學碎屍案」發生已經過去了25年，雖然南京警方從未放棄尋找兇手，但該案件仍未偵破。刁愛青姐姐3月29日前往南京市鼓樓區人民法院，就妹妹遇害一事起訴南京大學，並在當日向法院提交了相關起訴材料。

該案的代理律師周兆成表示，他們的訴求就是要求南京大學對25年前「刁愛青兇殺案件」承擔民事責任。「（法院）依法受理了我們的材料函，然後讓我們回去等立案通知。」周兆成稱，他們要求校方承擔死亡賠償金以及喪葬費，還有精神損害賠償金，合計162萬元人民幣。

據悉，南京大學宣傳部內部人士曾於3月31日回應稱，他們關注到相關報道，得知此事已進入司法程序，會尊重司法程序。「進入司法程序之後，法院還沒有給我們任何信息。由於還未立案，我們還不是被告。」由於該案歷史久遠，且案情複雜，法院將在七日內決定是否立案。

公開報道顯示，「南京大學碎屍案」又稱南京「1．19」碎屍案，案發於1996年1月19日，被害人刁愛青系南京大學成人教育學院一年級女學生，在校期間被兇手殘忍殺害。兇手為毀屍滅跡，將刁愛青屍體加熱至熟，並切割成2,000片以上。該案案發後，南京警方從未放棄緝兇，但至今該案尚未偵破。