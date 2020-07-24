浙江離奇命案｜網傳退伍軍人殺妻碎屍　鏡頭前淡定分析枕邊人失蹤

浙江杭州53歲女子來惠利離奇失蹤逾半月後證實遇害，警方指55歲的許姓丈夫有重大作案嫌疑，目前已對他採取刑事強制措施。許男早前在接受內媒採訪時，曾在鏡頭前淡定講述妻子失蹤經過，沒想到幾天後就被鎖定為殺妻疑犯。 來惠利所在的屋苑昨日（23日）有多輛吸糞車駛入，也有刑偵人員進入現場偵查，因此早前一度傳出來惠利沉屍在化糞池，惟後來遭到警方否認。今日（24日）上午，據內媒報道，死者來惠利的多名家屬坐在屋苑化糞池旁的井蓋周圍嚎啕大哭。

涉事屋苑有多輛吸糞車駛入，一度傳出來惠利沉屍在化糞池。（網上圖片）

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這宗案件在內地關注度極高，連日來一直佔據微博熱門話題位置。此前有傳許男是退伍軍人，曾做過偵察兵，在物業管理公司上班，因此熟悉屋苑監控的布置。不過內媒《中國新聞周刊》報道，經家屬確認，許男雖然是退伍軍人，但工作是為老闆開車。

根據此前的報道，來惠利是在家人熟睡期間突然從住所「消失」，屋苑升降機及出入口的閉路電視均未拍攝到她的身影。而許男此前在報稱妻子「失蹤」後，曾數次上鏡接受內媒採訪，受訪過程中他的表現異常冷靜，分析妻子「失蹤」原因時更是十分自信：「她出去肯定不是一個人，一個人她出不去的，按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的了解，她是出不去的。」

許男質疑妻子的智商。（影片截圖）

有重大作案嫌疑的許男接受內媒採訪時，還問「我老婆甚麼時候回來」。（影片截圖）

被問及家庭未來時，許男還曾經「情深款款」地說：「我女兒怎麼辦，我的生活怎麼辦，我老婆甚麼時候回來到底，是死是活都不知道。」如今再回看這些採訪片段，不少網民都感歎，許男實在是「演技驚人」，也有人稱他是「冷血惡魔」。

網民熱議：

「這種男人，真的太可怕了。最多離婚就行，幹嘛要把人殺了。」 「我覺得他的眼睛在笑，很享受這種把人耍的團團轉的感覺。」 「真的冷靜到令人窒息。」 「如果最後確實是這個男人殺了老婆，那這個採訪視頻真的是太恐怖了！殺人犯雲淡風輕的在鏡頭前分析。」

據內媒披露，來惠利與許男是重組家庭，二人此前各育有一名子女，如今共育有一名11歲大的女兒。來惠利「失蹤」前，疑似曾經與許男為「回遷房」的分配問題發生爭執，「她老公想送給兒子一套，她一直不同意。」

有傳言指來惠利的失蹤與其新分得的兩間「回遷房」有關。（上游新聞）

網上昨日還流傳出一份據稱是內部材料的文件，披露了許男對警方交代的殺妻過程。文件內容稱，「嫌疑人許國利交代，其自身性格存在缺陷，多次向妻子來惠利借錢炒股被拒和回遷房裝修意見存在分歧等原因，遂產生不滿……於7月5日凌晨在家中趁來惠利熟睡之際，以枕頭蒙頭的方式將其殺害並分屍，後將大部分身體組織通過抽水馬桶沖入化糞池、部分骨骼帶到室外後分散拋棄。」

對於上述文件的真偽，內媒找到了杭州市委值班室兩位職員求證，惟對方稱昨天並非自己值班，上述網傳通報不是他們編輯，也不清楚具體情況，要求聯繫公安部門求證。

據悉，截至周五下午6時，警方仍未說明在何處發現來惠利屍體，也未明確指出許男就是殺人兇手。早前的通報提及來惠利已遇害，而許男有重大作案嫌疑，已對他採取刑事強制措施。

杭州警方通報指來惠利證實已經遇害，其丈夫有重大作案嫌疑。（微博）

（中國新聞周刊／大河報）