杭州殺妻碎屍案｜被伴侶殺害的8成是女性　恐怖情人有這些共通點

今年7月中旬，杭州爆出讓人毛骨悚然的殺妻碎屍案，人們才注意到一些早已存在的數據：全球6成被害女性死於伴侶或其他家庭成員之手，女性被自己最親近的人殺害的概率，比男性高出一倍。在被伴侶殺害的人中，只有18%的受害者是男性，82%的受害者都是女性。對女性而言，家庭已經成為了最危險的地方。

編輯：陳薇沁（一条）

在杭州殺妻案爆出5天後，四川就爆出又一起殺妻案，30歲的屈某某趁妻子熟睡時殺害了她，並用行李箱運屍，僅僅是因為妻子領工資後跟工友喝酒，回家晚了。有網友發布《2020年7月中國女性生存報告》，歷數這個月內公開報導出來的針對女性的暴力案件……

中國女性生存報告 僅2020年7月竟已有這麼多宗（點圖放大閱讀）：

在杭州殺妻案新聞報導的評論頁面，網友排隊發消息尋找那些「消失的女性」：我媽媽、我小姨、我二姨、我姐姐……她們當年也像來女士一樣無故失蹤，她們的丈夫一口咬定毫不知情，報案後因為證據不足不予立案，這些女性就這樣消失在空中，一去不復返，很多人懷疑，她們是不是其實也像來女士一樣，早已遇害，不在人間？

「It's always the husband（兇手永遠是丈夫）」，這是美劇《重案組》裏警探普羅文薩的經典台詞，為什麼這些丈夫總是以殘暴的手段對付妻子？一条在7月底採訪了中國白絲帶志願者網絡（男性反家暴公益組織）的創始人方剛，和他探討了殺妻案頻發的原因以及避免「危險」伴侶的方法。

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家庭是最危險的地方 三起相似的毀屍案

1. 杭州殺妻案

妻子：來惠利，生前是杭州一家公司的清潔工 丈夫：許國利，曾經當過兵，從事過魚粉（將魚肉磨成粉）和養殖鴨的生意 時間地點：2020年7月杭州

案件始末：

7月23日，轟動一時的杭州殺妻案終於塵埃落定，55歲的許國利承認自己殺害了53歲的妻子來惠利，並碎屍毀滅證據。其實早在19天前，即7月5日凌​​晨，杭州的來惠利便已遇害。在她消失整整一天後，丈夫許國利才在來惠利公司的電話催促下，選擇報警。相對於許國利的「淡定」，來惠利和前夫所生的大女兒卻是非常緊張，她在母親消失的第二天就辭了職，聯繫警方和各方媒體，一定要找到母親的下落。一場普通的人口失蹤案，慢慢朝謀殺案的懷疑方向發展。

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7月23日，面對眾多鐵證，表面一直保持冷靜的許國利終於承認，自己因家庭生活矛盾對妻子心生怨恨，殺害妻子。許國利其實是一名非常有頭腦的人，跟來惠利結婚，除了追求「真愛」的原因，更是因為來惠利比前妻官女士更能在經濟上幫助自己，他甚至可以遷入來惠利三堡的戶口，實現拆遷致富。

再婚後，來惠利和許國利兩人在金錢上的態度分歧，是造成悲劇的主因。來惠利的家境比許國利好，她對待金錢的態度也更傳統，信奉量入為出，更願意慢慢儲蓄。許國利則「賭性」很強，靠做生意賺了一點錢，又在股市中把錢賠光了，甚至要去借錢炒股。

案發時，一家三口居住在一套55平方的房子裏，還有一套110平方、在裝修中的新房，此外還有七位數的存款。許國利一直想動用這筆存款來炒股翻本，還想把那套110平米的房子給自己和前妻所生的大兒子做婚房。來惠利不同意，兩人曾經吵架吵到一度要離婚。來惠利的親戚回憶說，前些日子，來惠利還在說丈夫最近態度有所改善，表示自己對眼下的生活很滿足。她沒想到，早在當時，丈夫就已經下了殺心，並制定了殺人計劃。

2. 前CIA特工殺妻攪木機碎屍案

妻子：海倫，是一名空姐 丈夫：理查德，是一名飛行員兼防身教練 時間地點：1986年11月美國康涅狄格州

案件始末：

1986年，美國康涅狄格州發生了一起聳人聽聞的前CIA特工攪木機碎妻案。11月30日，丈夫理查德報警稱妻子海倫從11月19日開始失蹤。理查德解釋，因為海倫是國際航班的空姐，所以他剛開始並沒有在意妻子的失蹤，直到妻子公司打來電話詢問，他才得知妻子不見了，進而報警。理查德的言論引起了警方的高度懷疑，十幾天沒見妻子，竟然連電話都不打一個？

理查德表示，自己在18日和妻子大吵了一架，他懷疑妻子出軌一名加州男子，之後便不再聯繫，此次妻子失蹤很有可能是和情人私奔了（後被證明妻子並沒有出軌）。為證「清白」，理查德積極配合警方進行了三次測謊儀測試，結果均顯示：沒有說謊。但是如此完美的紀錄反倒引起了華人神探李昌鈺的懷疑。調查後發現，理查德曾是美國CIA的一名特工，早年就接受過嚴格的「反偵查培訓」。

破案的當務之急是找到海倫的下落，因為沒有屍體就沒法立案。經過仔細搜索，警方在床墊上發現了幾處肉眼幾乎不可見的褐色斑點，經過法醫鑑定，這是海倫的血跡。此案的第二個證人是一名清雪車的司機，他說曾在11月19日凌晨在河邊公路上看到一個中年男子拖着一台碎木機。這台碎木機的租借登記人正是理查德。李昌鈺組織警察們勘查那段河岸，確定了拋屍地點，警方開始了地毯式的搜索。潛水員首先在湖底發現了一把被刮掉了「序列號」的電鋸，電鋸上還殘留着一些人體組織碎屑，被證明屬於海倫。經過特殊的技術處理，電鋸序列號出現：5921616，登記人正是理查德。

為了證明海倫已經不可能存活，李昌鈺帶領警察又在案發現場搜尋了5天，相繼找到了2660根頭髮、69塊小的人骨碎片、6滴人血、一塊被截短的人顱骨、一小節人指、一片指甲，加起來一共三盎司人體組織。所有這些加起來，只等於正常人體重的千分之一。他證明了任何一個人，缺少了這千分之一的組成部分之後，都不可能存活，也就是說，海倫已經死亡。最終，法官宣判理查德謀殺罪成立，監禁50年。

理查德的作案動機是什麼？一名私家偵探提供了線索。半年前，海倫懷疑理查德出軌，派他調查，他們已經掌握了理查德的出軌證據。海倫準備提出離婚。也許，正是妻子想要離婚的正當訴求才導致了自己的慘死吧。

3. 留美女博士殺夫分屍案

妻子：陳丹蕾，清華本科畢業，在美國普渡大學讀博 丈夫：何磊，清華本科畢業，在美國普渡大學讀研 時間地點：2005年8月美國拉斐特市

案件始末：

在所有夫妻殺人分屍案中，絕大多數情況都是相對強壯的丈夫殺害相對弱小的妻子，但其中也有極少數妻子殺害丈夫的事例，其中最有名的就是2005年清華女博士殺夫分屍案。當事人不到1米5，而且身材瘦小，卻殘忍殺害並分屍了身材高大的丈夫。

美國普渡大學進行的報導（一条授權使用）

2005年8月30日，美國拉斐特市警方在當地一停車場內，發現了一具被肢解成碎片的男性殘骸，腐爛嚴重，基本只剩下白骨。經過DNA檢測，警方確定死者是28歲的中國留學生何磊，而重大嫌疑人——他的妻子陳丹蕾已經逃回中國。

何磊和陳丹蕾都是美國普渡大學的學生，妻子陳丹蕾從清華畢業後申請到了美國普渡大學的全額獎學金，何磊因此決定在同一學校陪讀。赴美一段時間之後，兩人發生矛盾，何磊萌生離婚的想法。2004年聖誕夜，兩人口角後，陳丹蕾用刀向何磊捅了兩下，被當地警方以謀殺未遂罪逮捕起訴。在警方面前，何磊選擇了袒護自己的妻子，謊稱兩人在玩「性愛遊戲」。他天真地認為，妻子只是太愛自己了，才選擇了過激行動。

陳丹蕾被釋放回家，何磊也允許她繼續和自己住在一起。由於這一事件，陳丹蕾不能繼續留在美國，何磊還幫助她尋找出路。然而陳丹蕾對何磊的幫助並沒有心懷感激，因為後者還是下定決心要和她離婚。她醞釀了一個長達幾個月的惡毒計劃：你要離開我，我就殺了你。她利用自己清華學生的超高智商，制定了一個詳細的槍殺計劃。她購買槍支，利用枕頭開槍測試消音效果，並且精心選擇了一個雷雨交加的夜晚動手。

槍殺何磊後，陳丹蕾和屍體共處一室長達一周，她很縝密地計劃了藏屍和分屍。何磊身材高大，屍體非常沉重。陳丹蕾後來對警察說，她為了轉移屍體，在網上找了一個名叫傑克的人幫忙，然而警方遍查她所有的郵箱和手機記錄，都沒有找到傑克的痕跡。最後美國警方確認：傑克實屬子虛烏有，所有的犯罪行為都是陳丹蕾自己完成的。

只是離婚，沒有其他糾紛，陳丹蕾為何要痛下殺手？陳丹蕾承認，母親小時候經常以殺人來威脅父親不得離開她。後來儘管陳丹蕾考上了清華，父母還是離婚了，母親因此精神狀態極差，很快便離世了。所以她從小便對離婚有着很大的抵觸，將離婚和死亡聯繫在一起。

縱觀以上三個殺妻/夫分屍的典型案例，我們發現有如下共同點： 1、殺人案發生前，兩人的關係中已經有若干暴力的痕跡存在。 2、這些暴力行為蘊含的危險，常常以愛的名義被淡化和掩蓋。 3、殺人分屍都不是激情衝動，事先都有縝密的計劃。 4、殺人犯事後面對公眾，都有一套冠冕堂皇的說辭，甚至傾向於把過錯推到對方身上（如暗示原因是對方出軌）。 5、受害人提出離婚，是兇手起殺心的主要導火索。 6、三名殺人犯都相當聰明，具有一定的知識文化水平。

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驚人的數據：女性遭受伴侶殺害的風險遠遠高於男性

聯合國2017年的報告顯示，全球一年內有超過5萬名女性被伴侶或家人殺害。這意味着平均下來全世界每天有137名女性在家庭中被害身亡。其中，女性被伴侶殺害最多的地區分別是亞洲和非洲，接下來是美洲、歐洲和大洋洲。 聯合國的報告指出，造成伴侶兇殺案的原因可能有：嫉妒、害怕被拋棄、常年家暴和嚴重的精神疾病等。

根據2018年澳大利亞家庭暴力命案審查網絡的調查，大約四分之一的男性兇手在殺死自己的伴侶之前有過家暴記錄。英國曼徹斯特大學麗貝卡·多巴什教授調查了105名殺妻兇手後發現，他們中的絕大多數和伴侶常年爭吵，並一直存在暴力行為。很多兇手把殺人行為歸咎於酒精。

一条採訪了方剛，他在國內反家暴領域已經工作超過十年，每年他們組織會接到超過600個電話，十年下來，就是6000個家庭暴力案件。「家庭暴力的本質是什麼？這是許多時候人們爭論的一點。傳統的心理諮詢會把家庭暴力當做一個家庭矛盾、家庭衝突、家庭糾紛，這是錯誤的。我們現在的觀點是認為家庭暴力的本質是權力和控制，它的背後是一方要控制另一方。」方剛說。

「謀殺，則是夫妻矛盾導致的最高級別的暴力。」方剛提供了一個數據：家庭暴力的致死率在中國目前排行第二，第一致死率的是交通事故。一般每年交通事故導致的死亡人數是10萬人，家庭暴力致死的人數是8萬人，也有統計口徑說是6萬人。「無論怎麼看，這個數字都是非常驚人的。我們在這裏說話的時候，又一個人死掉了。」

根據《人民日報》的報導，全國2.7億個家庭中，三分之一的婦女曾遭受過家暴。我國每年有15.7萬婦女自殺，其中6成是因為家庭暴力。在被謀殺的婦女中，4成是家暴致死。《上海地區354例女性被殺案例的法醫學分析》研究了2006年到2009年發生的354例女性他殺案，發現其中因為家庭矛盾導致被殺的比例最高，五個人裏就有一個。在這些案例中，八成人是被丈夫所殺，還有一成多是被兒子所殺，也就是說，被父子殺死的女性佔比超過九成。

如何避免掉入危險的親密關係？

其實，伴侶殺手並不像我們想像中的那樣容易識別。很多對比研究發現，伴侶殺手和普通殺人犯相比，往往更加「傳統」，或者說更加主流。在英國的一個2004年的對比研究中，研究者比較了100名男性伴侶殺手和400名普通殺人犯，結果顯示，伴侶殺手總體來說受過更好的教育，擁有正當的全職工作，並且犯案之前更少顯現出犯罪的跡象。

芬蘭、瑞典等國的調查，都與這個結果一致。在土耳其，研究人員發現他們並不能找出伴侶殺手特有的「精神病理學」特徵。然而，人們的確也發現，伴侶殺手在社會交往和親密關係中，存在一些問題，這些問題往往是殺人行為的先導信號。伴侶殺手日常生活中的性別觀念和對女性的態度，是其行為的影響因素。「大男子主義」觀念更強的人，潛在的危險係數更高。很多伴侶殺手殺妻的原因，都是因為懷疑對方不忠，或者性嫉妒。

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北京心理學家劉昭曾經在網上發布一份《戀愛求生手冊》，列舉了一系列婚姻以及戀愛關係中伴侶展現的極端表現，情況嚴重時會致死。這份手冊在微博和知乎等平台都大火，殺妻案爆出後，更是引起廣泛討論。手冊裏提示了「危險伴侶」的一些性格特徵，並且指出了這些特徵在日常生活裏的具體表現和識別辦法。在這裏，我們結合前文所述的三個案例，來對這些特徵和識別辦法做進一步的拆解：

判斷標準一：看對方性格的極端程度

非常極端的性格主要表現為非黑即白，且非常看重對錯，對於「我對」有着極致的追求，對於「你錯」有着極度殘忍的對待。而極端性格的男性有時會對女性產生致命的吸引力，比如為了女友放棄工作機會等等，女性要尤為小心這類男性。

舉例：杭州殺妻案中，許國利對自己的判斷是很有自信的，當事情是順着他的判斷，比如來惠利願意為他和前夫離婚時，他就對來惠利甜言蜜語、呵護備至。同時，前妻官女士不願意與他離婚，在他心中產生了「你錯」的情緒，他就用掐脖子來威脅官女士。

判斷標準二：看對方的共情能力

共情是指可以感知他人情感的能力，又稱「惻隱之心」。平日里，對於孩子、老人、小動物等社會中較為弱小的群體毫無憐憫之心的人，危險係數十分高。聯合國的調查顯示，伴侶兇殺案發生後，很多男性會完全否認事件本身，約一半的男性對受害者沒有任何同情。甚至有很多兇手會將自己描述為受害者，認為殺死伴侶是他們在親密關係中被欺負的結果。

舉例：留美女博士殺夫案中，在陳丹蕾殺害何磊之後，何磊的父母前往看護所詢問何磊的去處，陳丹蕾笑着跟他們說：「何磊在一個安全的地方。」何磊的父母之前一直待陳丹蕾如同親閨女，但是面對他們，陳丹蕾也絲毫沒有表露出歉意。

判斷標準三：看對方的自戀水平

自戀本身是一個中性詞，成熟的自戀是在基於現實標準的情況下，對自我的認同，比如一個懂得三國語言的人說自己「語言天賦極強」。但是，不成熟的自戀是自我為中心和自我誇大。自戀水平往往會決定在夫妻一方提出離婚或者是情侶提出分手後，另一方是否會產生「我要毀了你」的衝動。

舉例：杭州殺妻案中，許國利在現實生活中是一個非常愛炫耀、愛誇大的人。他經常會給自己鄉下的親戚送錢，想把自己110平米的房子贈送給跟前妻生的兒子。他和喜歡安然度日的妻子來惠利不一樣，一直覺得自己可以靠炒股和做生意賺大錢，即使他已經賠了幾十上百萬。

判斷標準四：看對方面對挫折的防禦機制

每個人都有釋放壓力的辦法，而常人則會使用更多高級的防禦機制，像是合理化（阿Q精神）、幽默、昇華（我錯了但是學習到了經驗）。而危險人格的人則會使用更多低級的防禦機制，像是否認（睜眼說瞎話）、投射（把不屬於你的想法強加給你）、見諸行動（一言不合就摔東西）、幻想（把想像當成現實）等等。

舉例：在前CIA特工殺妻攪木機碎屍案中，理查德認為妻子海倫出軌了一名加州男子，但實際情況是他自己出軌了，他將自己對婚姻的錯誤想像當作現實，並對妻子產生了嚴重的不滿情緒。

判斷標準五：看對方的社會支持資源

每個人都有在承受打擊時幫他渡過難關的渠道，通常是他的父母、朋友、有歸屬感的社群組織等，其中父母親友的力量更大。分手時，如果對方的支持資源很少，則很容易出現極端情況。

舉例：留美女博士殺夫案中，陳丹蕾從小生活在「父親要離婚，母親以死相逼」的家庭中，她的母親在她考上清華後就因離婚而精神不振，很早離世。陳丹蕾平時在美國校園裏，朋友很少，也經常因為一些小事和教授鬧掰，所以她的支持資源是非常少的。在大多數伴侶身上，都會看到一條或者幾條以上行為，如果只是少數符合，不必杯弓蛇影。但是如果伴侶符合多條，則需要格外小心，最好可以盡快求助外界幫助。

兇案最常見的導火索： 受害者提出「我要分手」

如果不幸陷入和危險情人的一段親密關係中，最好的處理方式就是盡快逃離。然而，《人民日報》的數據顯示，女性平均要被虐待35次以上才會報警，這也是導致她們被殺的原因之一。方剛表示，在自己接觸過的案例中，許多女性儘管長期遭受家庭暴力，還是不敢離開，甚至不敢報警，就是因為丈夫的威脅：你離開我（你報警），我就殺了你，我就殺了你的家人。在分手這一步，危險情人會表現得尤為危險，甚至直取對方性命。澳大利亞家庭暴力命案審查網絡2018年的最新調查顯示，將近一半男性伴侶殺手的殺人行為，發生在分手/離婚的三個月內。

如何才能夠安全離開？以下是我們結合劉昭的《戀愛生存手冊》，提供的分手辦法： 1、如果你的伴侶在極端程度、共情能力、自戀水平、防禦機制、支持資源中的多方面展現出了危險信號，一定要重視他發出的危險信號，例如他的恐嚇或者已經做出的肢體傷害，他沒有在開玩笑！ 2、如果伴侶已經因為爭吵開始威脅你甚至掏出刀具，「哄他」而不是「講道理」！在生命面前，是非曲直一點都不重要，千萬不要把他逼到「心中的絕路」上。 3、對於危險程度相對低的對象，可以嘗試保持距離一段時間。對於危險程度高的對象，則要以換城市、換聯繫方式、換名字等方式來保持物理距離。 4、長期鍛煉防身術，避免和對方在密閉空間見面。

女性應該吸取的忠告：盡量工作，保持獨立

如果我們仔細看看前文提到的幾個案例，會發現無論是杭州殺妻案、四川殺妻案還是美國CIA特工殺妻案，第一時間追蹤被害人的去向的，都是她們工作的公司。公司發現員工沒來上班，打電話來詢問無故缺席的原因，這才促使她們的丈夫不得不報警處理。這警示我們，女性擁有一份穩定工作——或者說，和社會保持家庭之外的穩定聯繫——的必要性。

因為杭州殺妻案的熱度，許多人都在微博、豆瓣發布了自己的女性長輩、同輩消失的案例，希望警方可以徹查。然而，其中很多案例都是家庭婦女失蹤案。全職主婦因為缺少穩定常規的社會聯繫，失蹤之後，常常要經過很長一段時間才能被親友發現。此時即便報警，證據也往往缺失，偵破難度極大。

對於新時代的女性而言，保持工作不僅僅是為了自己有經濟保障，更是給自己一份人身安全。願每一位女性一生都能平安度過，遠離暴力，願我們今後永不再有「消失的女性」。

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