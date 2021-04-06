農業農村部：脫貧地區農村居民人均可支配收入逾1.2萬元

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-06 18:02

國務院新聞辦周二（6日）發布《人類減貧的中國實踐》白皮書，農業農村部部長唐仁健在新聞發布會上介紹，內地脫貧地區農村居民人均可支配收入，從2013年的6079元（人民幣．下同）增長到2020年的12588元，年均增長11.6%。

中國《人類減貧的中國實踐》白皮書顯示，中國減貧人口佔同期全球減貧人口70%以上。（新華社）

唐仁健指出，經過8年努力，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，14個集中連片特困地區區域性貧困問題已解決。

他表示，脫貧地區農村居民人均可支配收入，從2013年的6079元增長到2020年的12588元，翻了一番多，年均增長11.6%。脫貧村集體經濟收入也大幅提升，現在平均每個村都超過12萬元。目前脫貧人口全部納入基本醫療保險、大病保險和醫療救助，2568萬脫貧人口住上安全房屋。

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此外，脫貧地區落後面貌也有改變，據唐仁健介紹，新改建公路110萬公里，新增鐵路里程3.5萬公里，具備條件的鄉鎮和建制村全部通了硬化路、通了客車、通了郵路；農村地區基本實現穩定可靠的供電服務全覆蓋，脫貧村通光纖和4G比例都超過了98%。脫貧地區自來水普及率提高到83%，新疆、甘肅等長期乾旱缺水地區都喝上清潔水、安全水。

發布會上，有記者提問中國現行扶貧標準是否低於世界標準，國家鄉村振興局副局長洪天雲回應稱，總體來看，中國現行「一收入兩不愁三保障」標準高於世界銀行的極端貧困標準，也高於2015年聯合國確定的《2030年可持續發展議程》確定的絕對貧困線。

洪天雲介紹，「一收入」是年人均純收入穩定超過現行國家扶貧標準，也就是2300元，到2020年現價約4000元。「兩不愁三保障」是穩定實現不愁吃、不愁穿和義務教育有保障、基本醫療有保障、住房安全有保障。在具體落實過程中，還包括飲水安全有保障。

白皮書指出，2020年中國貧困縣九年義務教育鞏固率達到94.8%。（新華社）

洪天雲強調，中國貧困人口退出的標準是一個綜合性的多維標準，不僅僅是收入，還考量了貧困人口生存權、發展權的實現。據統計，2020年底中國建檔立卡貧困人口人均純收入達到了10740元，超過國際極端貧困標準。