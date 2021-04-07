武警開展城市反恐作戰演練　雪豹突擊隊配備國產狙擊槍射程2公里

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-07 20:30

內地官媒日前公開的武警部隊城市反恐作戰演練視頻中，士兵換裝的新型步槍惹目。該新型步槍此前在中國成立70周年閲兵式中首次公開亮相，此次亦是首次被曝光在武警部隊使用。

4月3日，據中國官媒央視軍事頻道畫面披露，武警雪豹突擊隊近期開展了城市反恐作戰演練。在演訓中，特戰隊員換裝新型步槍。此外，視頻中亦出現塗了迷彩的國產10式大口徑狙擊步槍。

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內地「新浪軍事」報道指，特戰隊員手持的是此前在中國成立70周年閲兵式中首次公開亮相的國產新型步槍。

據報道，從外觀來看，新型步槍摒棄了95式步槍的無託佈局，採用可伸縮的有槍托佈局，彈匣在握把前方，整體造型緊湊。

另外，在步槍頂部有全長度附件導軌，除頂置導軌以外，側面、底面均預留附件接口安裝位置，可按需求靈活加裝光學瞄具、戰術燈等其他附件。例如，在雪豹突擊隊使用的新槍上就加裝了光學瞄具，在槍口下方還安裝了在演習使用的激光照射裝置。

報道指，新型步槍有長槍管和短槍管兩個版本，在閲兵中亮相的是短槍管版。短槍管體積小、更輕便利於攜帶，適用於突擊部隊近距離作戰；長槍管射擊距離更遠，精度也更準。

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據中國兵器裝備集團官微透露，新型步槍的精度和可靠性更高，槍管壽命也大幅提升。此外，新步槍還徹底解決了在極限發射條件下精度不穩定的問題。文章指出，新型步槍系統將成為中國步兵未來的主要裝備並實現大批量列裝。

除新型步槍，官方公佈的視頻中還出現了塗了迷彩的國產10式大口徑狙擊步槍。

據報道，該狙擊步槍裝備了12.7毫米高破壞力專用狙擊彈，可發射多功能彈，可對1,000米以內的輕型裝甲目標、火力點、輕型車輛、雷達等重要目標，以及2,000米內的集羣有生目標實施壓制、打擊和摧毀。

此外，解放軍10式大口徑狙擊步槍還首次裝備了帶有激光測距、彈道解算功能的光學瞄準鏡和供夜間射擊使用的紅外瞄準鏡。報道稱，這相當於一個「單兵火控系統」，可以自動搜索視野內物體進行辨認，同時還能計算外界條件和彈道，進行自動補償修復。