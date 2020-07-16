【內地洪災】解放軍及武警部隊多部出動參與抗洪

長江流域多個省市遭遇嚴重洪澇災害，解放軍和武警部隊均參與救災。據了解，解放軍陸軍早前出動了第71集團軍、第72集團軍等多支部隊參加抗洪。第73集團軍官兵日前也緊急投入防汛抗洪任務，該集團軍首批7000多名官兵兵分多路火速馳援江西抗洪。

據新華社解放軍分社7月15日報道，剛剛結束野外駐訓任務的第73集團軍某旅官兵接到命令，迅速啟動應急預案，出動3700餘名官兵、300餘輛軍車，攜帶20餘艘衝鋒艇等抗洪搶險物資器材，緊急出動，跨省機動500餘公里馳援江西省餘干地區。

報道指，該集團軍「抗洪搶險英雄營」所在旅聞令而動，3200餘名官兵從皖東演訓地域兵分4路，分赴九江市、南昌市2市4縣展開抗洪搶險任務。

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報道稱，作為戰區應急力量，某工化旅連夜研究部署方案，整備車輛和各類物資器材，共出動300餘人骨幹力量，60餘人專業操作手，攜帶衝鋒舟、工程機械裝備以及其它搶險救援物資器材馳援災區。

另據央視消息，解放軍和武警部隊官兵、民兵緊急投入江西、安徽、湖北等地抗洪任務。

其中，在災情嚴重的江西南昌、九江、上饒等地，東部戰區派出了24000餘名官兵、2300餘台工程機械車輛投入抗洪搶險。

7月14日，在技術人員的指導下，武警江西總隊機動支隊官兵在鄱陽縣鄱陽鎮昌江圩朱家橋段平整沙袋，加固堤壩。（新華社）

14日中午，江西永修縣三角鄉永豐村鄭家橋兩側被洪水衝擊，兩側房屋岌岌可危。第71集團軍某合成旅官兵趕到現場後，調配挖掘機裝載沙石，向天橋兩側填入石塊和沙袋，當前，決口初步得到控制。15日凌晨，剛剛抵達任務區的第73集團軍某合成旅2000多名官兵直接奔赴永修縣九合聯圩恒豐段一處管湧泡泉進行封堵搶修。

15日，空降兵某旅再次出動300餘名官兵前往湖北洪湖水域洪獅大堤，執行裝填沙袋和大堤外側水塘圍堰任務。目前，湖北省軍區已協調組織4000餘名駐地官兵抗洪救災，同時抽組省內民兵骨幹力量5500多人投入抗洪任務，並組成多個突擊隊在各防區巡堤查險。

據悉，入汛以來，多地發生嚴重洪澇災害。據監測數據顯示，全國有27個省區市超過3800萬人受災。