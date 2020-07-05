【港版國安法】日媒：北京將派遣逾200名武警常駐香港

日本共同社引述消息人報道，為實施「港版國安法」，打擊反政府示威者，北京計劃派遣武警部隊以觀察員身份常駐香港，人數約200至300人。

圖為7月1日，香港爆發反港區國安法示威，防暴警察拘捕示威者。（Reuters）

中國公安部部長趙克志7月4日召開黨委擴大會議指出，為全力保障港區國安法能平穩落地、有效實施，維護國家安全和香港長治久安。公安部網站消息亦顯示，指公安部將支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序。

日本共同社7月5日引述中國消息人士報道，指北京將派200至300名武警，以觀察員名義身分常駐香港。報道指根據基本法，香港政府為有責任維護社會安全，必要時可向香港駐軍提出求助。但若派駐武警常駐香港處理暴動，恐怕基本法將被削弱， 對香港市民的心理壓力亦可能會增加。

7月1日，香港再次發生示威遊行（點擊大圖瀏覽）：

+ 19 + 18 + 17

在這前，北京方面在7月3日宣布，任命現任中聯辦主任駱惠寧為香港國安委國安事務顧問，鄭雁雄為駐港國安公署署長，李江舟、孫青野為副署長。

中國官媒《環球時報》發表文章，分析指以上人事安排顯示中共中央在落實對港政策中的主導作用，未來將透過中聯辦工作進一步落實。若上述安排運作良好，未來或制訂香港中聯辦主任兼任港府國安委顧問的慣例。