天津女記者遭男同事毆斃　癌父不滿對方轉移財產堅持申訴終獲受理

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-07 17:10

天津女記者陳婷兩年前被曾喜歡她的同事崔某毆打，結果深度昏迷近5個月後因搶救無效死亡，年僅32歲。 雖然崔某故意傷害罪成，二審獲刑15年，還須賠償陳婷父母64萬餘元人民幣，不過他被發現早在監視居住期間，便與其妻辦理了離婚手續及將名下所有財產劃分給了前妻，對陳家的賠償則至今沒有到位。 陳婷的父親陳濤無法接受這樣的判決結果，堅持上訴，至周日（4日）天津市高級人民法院終於回應，強調該院將對案件進行審查，並承諾落實賠償問題。

案件發生於2019年3月19日，當日早上女兒上班時，陳濤還叮囑她車子限號，沒想到這成了兩父女最後一次交流。翌日凌晨1時許，陳濤夫婦被急促的敲門聲驚醒，打開後只見兩名警察要求陳濤跟他們走一趟到天津市人民醫院。到院後，陳濤才發現女兒蓬頭散發，插著管子地躺在病床上，即使經過醫生們的搶救，也僅能靠呼吸機、升壓泵等維持生命體徵。同年8月11日凌晨，她最終因搶救無效死亡。

面對獨生女兒香消玉殞，陳濤與老伴十分悲痛，陳母直到現在還會經常在半夜突然哭泣，不願吃飯且時常胡言亂語，在陳濤眼中，老伴已經精神失常。而殺死女兒的疑犯，則竟然是其男同事崔某。

庭審期間，陳濤聽說崔某曾喜歡陳婷，然而閉路電視卻拍到崔某毆打女方一幕，顯示他在車內揪着女方的頭髮猛烈撞擊其頭部，「20多秒後，人都不動了，他還用力擊打後腦勺」。經過兩次傷情鑑定，陳婷被鑑定為重傷二級。去年12月2日，案件經天津市第一中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持天津市紅橋區人民法院的一審原判。

面對這樣的判決結果，家庭陷入癱瘓狀態、如今更癌症復發的陳濤無法接受，他不顧醫生囑託，寧願不住院不手術，也要多次向相關部門反映事件，希望為女兒討回公道，「我現在住院，女兒的事就要擱置，老伴兒也沒人照顧，我也沒有錢看病住院了」。

陳濤表示，法院裁定崔某需要賠償的經濟損失，原應在去年9月21日前付清，但卻至今沒有到位，上月他就此詢問法院時，竟被告知崔某無償還能力，其名下也無房產和任何財產。不過經追問，他得知崔某早在2019年3月28日，即被監視居住期間，就與其妻子辦理了離婚手續，並將名下所有財產劃分給了前妻。為此律師孫闊認為，這存在兩種可能，一是崔某可能違反了監視居住的規定，另一能是公安機關沒有盡到職責。

另一資深刑事律師付成晨則表示，崔某案發時已將陳婷毆打至死亡邊緣，且歸案後僅告知民警死者是因喝酒不省人事，直到證據確鑿時才承認自己罪行，加上他被監視居住期間惡意轉移財產致被害人無法獲得賠償。因此，綜合上述事實，付認為崔某主觀惡性較大、不具有悔罪態度，社會危害性也極大，15年的量刑畸輕。付又認為，案件屬於可能判處無期徒刑或者死刑的案件，按規定應當由中級人民法院受理第一審刑事案件。

至周日，天津市高級人民法院終於通過官方微博表示，已注意到輿論對案件的關注，該院將履行審判監督指導職責，對案件進行審查，確保案件依法公正處理。陳濤當晚公開回應，指苦等747天後終於得到回應，當天公安局、法院和街道等10多名人員已一同前往他家了解情況，並承諾於周六（10日）前落實賠償問題。

（楚天都市報極目新聞）