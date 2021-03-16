河北囚徒被毆打致成植物人　4名在押犯及看守所副所長遭起訴

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-16 12:10

去年2月，耿彥飛因涉嫌搶奪罪被河北省香河縣警方拘捕，並判處10個月有期徒刑。去年4月30日，耿彥飛在服刑期間出現抽搐、口吐白沫等症狀被送往醫院救治，後被法醫鑑定為重傷一級，並評估為近乎植物人。 經查，耿彥飛羈押期間被同監室4名在押犯不同程度故意毆打致傷，包括拳打、腳踹、凳子砸頭行為。事後，耿彥飛家屬向廊坊市檢察院控告，要求對香河縣看守所在耿彥飛服刑期間，造成傷害的所有相關責任人追責。 周一（15日），香河縣公安局表示，目前，4在押犯涉嫌故意傷害罪被移送檢察院起訴，現退回警方補充偵查。另外，廊坊市檢察院已對香河縣看守所副所長閆利軍立案調查，尚在偵查期間。

2019年12月，耿彥飛帶著妻子、兒子一家三口，由北京通州打工地搬到河北廊坊香河縣，從事糧油批發生意。2020年2月9日，耿彥飛因涉嫌搶奪罪被警方拘捕，並於同年4月1日被香河縣法院判處有期徒刑十個月，並被臨時羈押於香河縣看守所服刑。2020年4月30日，耿彥飛的妻子李曉麗接到當地警方電話通知，「你老公頭部受傷挺嚴重，趕緊去香河縣醫院新院區看一下」。翌日，當地警方前往醫院，對耿彥飛傷情進行拍照取證。後來，辦案民警告訴李曉麗，耿彥飛傷情是同監室4名在押犯多次毆打所致，其被傷害案已立案偵查。

據耿彥飛的入院記錄顯示，其入院時神誌昏迷，左枕頂部一長約2厘米皮膚挫裂傷，已結痂。左耳後4厘米x5厘米皮膚青紫。診斷結論，顱腦閉合傷、腦疝、硬膜下血腫、頭皮挫裂傷、全身多處軟組織損傷。李曉麗表示，2020年10月28日，耿彥飛被醫生評估為近乎植物人，直到2020年12月8日刑期結束，耿彥飛仍是植物人狀態。

耿彥飛的入院記錄。（新京報）

2020年11月19日，李曉麗和耿彥飛的父親向廊坊市檢察院控告，要求對香河縣看守所在耿彥飛服刑期間，造成傷害的所有相關責任人追究刑責。檢察院調查核實後出具信訪答复函，該函載明，經調查，耿彥飛被羈押期間存在自殺、自殘、不服監管行為。據香河縣看守所《關於耿彥飛傷害案調查報告》顯示，耿彥飛服刑期間將關押室牆體破壞，並摳出釘子含在嘴裡威脅民警。並出現跪地上磕頭、在牆上撞腦袋，滋事打人、咬人，還有吞塑料勺子、用監號服勒脖子等自殘，不遵守監規穿著號服等行為。

香河縣公安局偵查查明，耿彥飛的傷情是被同監室4名在押犯不同程度毆打多次致傷。包括拳打、腳踹、凳子砸頭行為。事發後，民警亦曾趕到現場予以制止，並對4名在押犯批評教育後調離監室，看守所醫生到場對耿彥生頭部傷情進行檢查處理。

2020年8月，香河縣公安局對耿彥飛被傷害一案偵查終結，霍某等4人涉嫌故意傷害罪被移送檢察院起訴。檢方審查認為事實不清，證據不足，退回警方補充偵查。另外，《調查報告》還稱，案發後，廊坊市檢察院對香河縣看守所副所長閆利軍立案偵查。

耿彥飛被判刑後，曾臨時羈押於香河縣看守所。（新京報）

（新京報）