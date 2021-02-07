女記者為愛遠嫁青海慘遭出軌毆打至失禁　中央政法委：家暴零容忍

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-07 11:08

四川阿壩州的網紅女主播「黑姑娘」拉姆去年9月在直播期間，突遭前夫用汽油焚燒，導致全身大範圍燒傷，留院半個月後離世。 一篇名為《另一個「拉姆」》的文章昨日在網上瘋傳（2月6日），作者兼事主馬金瑜曾是一名女記者，當年與丈夫扎西僅認識47天便下嫁於他，兩人過着養蜂養花、世外桃源般的生活，更一度被傳為美談。不過，馬金瑜在文中將外人心目中的「美夢」打破，坦述自己長期遭遇丈夫的家暴和出軌，但為了孩子多次隱忍，從未報警。

馬金瑜與丈夫扎西。（網上圖片）

馬金瑜任職記者14年，曾為多間知名傳媒寫過深度報道，亦獲得許多新聞大獎。她於2012年一次採訪中遇上蜂農扎西，婚後嫁到位於青海西南部的貴德縣，與丈夫釀蜂蜜、收花椒、拉黃菇，並通過電商幫助偏遠牧區的生態食材找到銷路。

當時，馬金瑜「遠嫁青海蜂農，從女記者到明星店主」的故事被傳為佳話。她於2017年接受內地傳媒採訪時，曾透露當地條件艱苦，大多女生嫁過來又跑走，扎西害怕她逃跑，因此兩人認識47天就閃婚；而扎西最吸引她的特質是善良，「他的心裏特別乾淨，像山上的泉水一樣」。

馬金瑜婚前是一名記者，曾為多間知名傳媒寫過深度報道，並獲得新聞大獎。（網上圖片）

不過，上述「美夢」一瞬即逝。馬金瑜憶述，丈夫於2015年半夜酒醉後，詢問她是否與其藏族男友人有事，然後突然暴打她，「我的眼睛頓時模糊了，拳頭不斷砸在我的頭上」。她表示，當時被打至失禁，暴打一直持續到翌日早上，雖然渾身是血但沒有報警；她自行到醫院治療，並發現自己懷上第三胎。

2017年，丈夫扎西出軌一名藏族女大學生，馬金瑜要求離婚卻遭對方拒絕，期間依然經營微店，借錢入貨，交房租，向工人發工資，交孩子學費。直至2018年，馬金瑜最終忍無可忍，帶着3個孩子離開丈夫。目前，當地警方已介入調查。青海省婦聯稱回應稱，對於任何家暴行為都會展開調查，正聯繫馬金瑜。

文章發布後引起網民熱議，不少人認為馬金瑜曾受過教育，不應該為了愛情、孩子而一味隱忍，明明可以更早脫離苦海。不過，有網民指出家暴是犯罪，不應因為受害者是受過教育、自身有能力，或為了愛情、孩子的隱忍而轉移焦點，應該譴責的是施暴者；只要大眾對馬金瑜更寛容，就能鼓勵更多受害者站出來。

事件除了引起網民熱議，中央政法委亦發文表態，指出家暴不是家務事，全社會都應「零容忍」，經濟發展水平、鄉風民俗也不是家暴的「擋箭牌」；錯誤的永遠是施暴者，並非受害者，而法律永遠是受害者的靠山，並提醒當受害者遇到家暴時，要擁有止損的勇氣和退出的自由。

（綜合報道）