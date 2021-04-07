中國第一艘高端遠洋郵輪登場　維京太陽號將兼營國內國際航線

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-07 19:30

維京太陽號（Viking Sun）郵輪今日（7日）在深圳海關監管下完成入境通關手續，正式入境靠泊，在完成維修、更換標誌和所有權轉移後，將更名為「伊敦」號，正式轉入中國船籍並交付使用，成為史上首艘懸掛五星紅旗的高端遠洋郵輪。

3月底，維京太陽號抵達深圳蛇口郵輪母港。（維京郵輪）

《央視新聞》報道，伊敦號將兼營國內國際航線，有望填補國內市場空白，為培育本土郵輪品牌、擴大國內消費需求提供新動能。

維京太陽號為「維京遠洋遊輪」計劃中的第4艘郵輪，於2017年下水。該艘郵輪長228.3米、寬28.8米、總噸4.78噸，共有465個艙位，可容納930名乘客。

遊輪擁有465間全陽台客房，其中包含47間套房。該船配備了超過7個餐飲場所以及完善的休閒娛樂設施，包括健身中心、水療中心、室內和戶外游泳池、劇場、影院、藝術品珍藏等。

維京遊輪董事會主席哈根（Torstein Hagen）表示，維京太陽號將被更名，並成為招商維京遊輪合資公司旗下第一艘中國籍海輪，為維京遊輪組建巡航中國海岸的高端遊輪船隊奠定基礎，並計劃3條航線從深圳、上海和天津出發。

據介紹，維京遠洋遊輪的船票中都包含了多項免費的設施和服務，包括免費的岸上觀光活動、接送機、WiFi、午餐和晚餐期間的紅酒、啤酒，蒸汽房、桑拿及雪窟等各類水療項目等。因此，遊客在船上無需額外交費。

維京遊輪指，為了提供量身打造的遊輪旅行體驗，維京太陽號上的所有標識、餐飲菜單、文娛項目以及零售概念都將進行漢化改造或重新設計。不過，賓客仍可以從船上的室內設計、珍藏藝術品、書籍以及保持北歐傳統和風格的水療體驗中感受到濃厚的北歐文化氛圍。

（央視新聞／維京遊輪）