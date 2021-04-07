新冠疫苗｜中疾控：「過敏體質」、備孕者均可接種　這是國際共識

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-07 19:17

自新冠疫苗投入使用以來，對孕婦以及備孕人群的相關研究數據就較為匱乏。近日，中國疾病預防控制中心免疫規劃首席專家王華慶說，「過敏體質」、備孕者均可以接種，「這是一個國際共識」。 另外，中國疾病預防控制中心免疫規劃中心副主任安志傑稱，新冠病毒疫苗過敏的比例不高，比較嚴重的過敏反應發生概率很低。

中國疾病預防控制中心免疫規劃首席專家王華慶說，「過敏體質」、備孕者均可以接種新冠疫苗。（視覺中國）

王華慶表示，基於對新冠病毒疫苗安全性的理解，備孕期男女雙方都可以接種新冠病毒疫苗。如果接種疫苗之後發現懷孕了，不需要採取特殊的醫學措施，包括終止妊娠。「這也是一個國際共識」。

王華慶指，不建議妊娠期婦女接種疫苗是從慎重的角度來考慮，目前還未監測到疫苗引起的孕婦或胎兒的異常情況，後期將做好監測加強工作。

另外，中國疾病預防控制中心免疫規劃中心副主任安志傑說，疫苗過敏的比例並不是很高，比較常見的有過敏性皮疹，且很快就可以恢復，而比較嚴重的過敏反應，比如過敏性休克，發生概率很低，在百萬分之一以下。因為目前的新冠疫苗中不含有抗生素，因此對抗生素過敏並不作為接種禁忌。此外，過敏性鼻炎、花粉過敏等與疫苗成分沒有直接關係，亦不是接種禁忌。

（廣州日報/新華社）