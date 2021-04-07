海南椰樹集團申請「國宴飲料」商標被拒　此前因低俗招聘廣告捱批

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-07 23:02

因涉嫌發布違法招聘廣告，海南椰樹集團被當地監管部門進行立案調查，引發關注。最新消息，椰樹集團申請註冊的「國宴飲料」商標已被中國國家知識產權局駁回。

椰樹牌椰汁的外包裝上，印有女代言人雙手托起椰樹椰汁的圖片，並配上「從小喝到大」廣告語。（微博）

綜合內媒報道，早在2020年底，椰樹集團申請註冊的「國宴飲料」商標被中國國家知識產權局駁回，椰樹集團不服起訴後被法院駁回。4月5日，北京法院審判信息網披露了該判決書。原告方是椰樹集團有限公司，被告方是中國國家知識產權局。

判決書顯示，被告以原告申請註冊的「椰樹YeShu Coconut China State Banquet Beverage及圖」商標（簡稱訴爭商標）已構成《中華人民共和國商標法》第十條第一款第（八）項、第三十條、第三十四條所指情形為由，做出被訴決定。決定：訴爭商標在複審商品上的註冊申請予以駁回。

按照椰樹集團的説法，「YeShu Coconut China State Banquet Beverage」翻譯過來是「椰樹椰子中國國宴飲料」的意思。

椰樹集團認為，訴爭商標屬於原告的延伸性商標，整體視覺效果、呼叫、含義等與中國國家名稱未構成相同或者近似，相關公眾能夠對訴爭商標進行有效識別，不會造成混淆和誤認，不存在欺騙性，訴爭商標是原告的系列商標之一，經過原告使用和宣傳已經在業內獲得了較高知名度和影響力。椰樹集團要求法院撤銷中國國家知識產權局的決定，並判令重新做出決定。

法院認為，判斷有關標誌是否構成具有其他不良影響的情形時，應當考慮該標誌或者構成要素是否可能對中國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響，訴爭商標的使用情況一般不予考慮。

最終法院判決駁回原告椰樹集團有限公司的訴訟請求，並讓椰樹集團負擔了100元人民幣的案件受理費。

此前3月25日，椰樹集團在其官方微博上發布「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生！專業不限只要懂寫作，入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」等內容的廣告。有着獨特椰樹色彩、加上奪人眼球的薪水數字、以及前凸後翹的代言人身材照片，椰樹的招聘廣告立刻引發社會爭議。

4月1日，《人民日報》評論批椰樹集團把低俗廣告當作「宣傳風格」，實在匪夷所思。創意可以有，底線不能無。商業也屬於「注意力經濟」，通過優質創意吸引眼球無可厚非，但再自由的創意也有不能觸碰的底線。

央視網評椰樹集團這則廣告不僅使用了浮誇表達，而且沿用其辣眼的大紅大黃、加黑加粗的「小黃站」視覺風格，與某些不健康網站高度契合，可以説把廣告的「健康表現形式」、法定義務丟到了九霄雲外，批評椰樹集團是「低俗廣告界的『老油條』」。

此外，海南省市場監管局也迅速對椰樹集團相關負責人進行行政約談。通報稱，椰樹集團發布的上述廣告內容，違反了《廣告法》的相關規定，造成了不良的社會影響。海南省市場監管局已對椰樹集團立案調查。

4月2日晚，椰樹集團發文回應稱，近期「椰樹」不是在其他媒體、僅是在自己的官微上發布高薪招聘人才的信息，用了「有車、有房、有高薪，肯定有美女帥哥追」這句話，目的是吸取營銷人員長期背井離鄉和待遇低難找對象導致前幾次招聘人才報名少的教訓提出來的。椰樹集團強調，廣告文案沒有明確違反現行法律法規，屬於法無禁止即可行的範疇，而美女帥哥是當前社會的通俗叫法。及至4月6日，其官方微博已經撤下招聘廣告和回應文章。