海南椰樹集團招聘須簽「賣身契」惹議：承諾終身服務並以房產抵押

內地知名飲料生產企業海南椰樹集團，近日為其「椰樹培養職業經理學校」公開招生，但當中的招收要求引起巨大爭議。椰樹集團要求應聘者承諾終身都為集團服務，不但要簽署承諾書，更要以房產作為抵押，如果離開要以此作償還。 椰樹集團以近似「賣身契」的要求招聘引來輿論嘩然，更涉嫌違法。海南人力資源開發局（省就業局）在周四（20日）指，現已與椰樹集團聯絡，並會將後續情況上報主管部門。 目前該篇招生文章已被刪除。

據了解，該招生文章最初是由海南省人力資源市場的官方微信公眾號「海南直聘」發表。文章稱，椰樹集團發展勢頭好，急需人材，旗下「椰樹培養職業經理學校」公開招生，名額40人。文章特別提到，應聘者若成為集團總經理後的待遇，「有百萬年薪、有別墅獎、有分紅股獎、有海景房獎」，甚至可再進一步成為集團董事長。

至於最具爭議的招生條件，文章稱要應聘者承諾做到「兩不」，「忠誠不謀私、願事業不顧家」，其次就是要承諾終身在椰樹集團服務，「要寫承諾書，承諾以房產作為抵押，離開『椰樹』以房產償還」。文章指，以房產作抵押，「是防止將『椰樹』作為跳版、作為『鍍金』、學到經驗後跳槽」。

苛刻的招生條件引起爭議，海南省人力資源和社會保障廳的一名工作人員回應指，目前已注意到上述情況，省就業局（海南省人力資源開發局）將會發布官方回覆。對於發布招生文章的為何是政府公眾號？海南省人力資源開發局工作人員就解釋，該公眾號以前確是下屬機構，但現在已經獨立運作，不過局方仍有監督職能，現時已經主動與椰樹集團聯絡，「如若有其他不妥之處，或還需要執法部門介入。」

椰樹集團旗下產品椰樹牌椰汁相當有名。（資料圖片）

有律師指出，按照《勞動合同法》規定，用人單位招用勞動者，不得扣押勞動者的居民身份證和其他證件，不得要求勞動者提供擔保或者以其他名義向勞動者收取財物。此外，《勞動合同法》亦列明勞動者提前30日以書面形式通知用人單位後，就可以解除勞動合同，故不能求終身服務，屬於侵犯勞動者的合法權益。

（綜合報道）