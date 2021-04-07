新冠肺炎｜雲南已投入1546名翻譯義工　為緬籍人士講解防控政策

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-07 10:17

雲南瑞麗市近日爆發新冠肺炎疫情，截至昨日（6日），雲南現有確診病例68宗，其中65宗為本地個案。 為了向在瑞麗的緬甸籍人士講解防控政策，當地政府招募緬語翻譯義工。目前，當地已有1546名緬語翻譯義工投入前線。此外，昆明理工大學雲南省人工智能重點實驗室，亦有將100部東南亞語言智能翻譯機送往前線，為當前瑞麗抗疫緬語翻譯提供技術支持。

雲南瑞麗市上周六（3日）召開新聞發布會，瑞麗市委書記龔雲尊稱，疫情發生後，省、州、市三級外事系統立即啟動應急預案，實施《緬語譯員調度方案》並啟用「緬語譯員調度中心」，通過原有120名骨幹翻譯員聯絡招募緬語翻譯義工。

目前，1546名翻譯義工已投入到核酸採樣、流調溯源、轉運救治和疫苗接種等各項防控工作中，透過面對面和線上方式，向在瑞麗的緬甸籍人士講解中國的防控政策，介紹全員核酸檢測、疫苗接種等工作的重要性；幫助醫生救治確診緬籍人員。

除此之外，翻譯義工還發揮語言通、情況熟等優勢，對緬籍人士進行心理疏導，同時反映其訴求，協調公共衛生等專業人員微調工作流程，解決實際困難。

此外，為了向瑞麗抗疫緬語翻譯提供技術支持，昆明理工大學雲南省人工智能重點實驗室上周五（2日）亦為前線送出100部東南亞語言智能翻譯機「雲嶺翻譯」。據介紹，雲嶺翻譯機由該校自主研發，能夠提供緬甸語、越南語等41個語種和中文的雙向語音快速準確翻譯。

（人民網／昆明理工大學）