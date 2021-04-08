福布斯全球富豪榜｜農夫山泉鍾睒睒成中國首富　北京擁有最多富豪

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-08 17:10

美國財經雜誌《福布斯》近日正式公布2021年全球富豪榜，共計有2755人上榜，財富總額高達13.1萬億美元。 今年新上榜人數及總人數都創下歷史新高，並由亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）連續第四年榮登榜首。

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中國內地共有多達626人上榜，其中農夫山泉創辦人鍾睒睒的名次最高，以689億美元的身家排名第13位。其次是騰訊集團創始人馬化騰，他以658億美元排在第15位。

值得一提是，福布斯有公布全球富豪人數最多的10個城市，中國內地有4個城市上榜，分別為排名第1位的北京、排名第5位的深圳、排名第6位的上海，以及排名第10位的杭州。

深圳共有68名富豪上榜，總身價達4153億美元，另新上榜淨增24人，人數上僅次於北京。深圳的富豪之中，有多達67人都是白手興家。事實上，全球富豪榜中有493人新上榜，當中有超過40%都是來自中國內地，例如有來自電子煙行業的霧芯科技創始人汪瑩和思摩爾國際創始人陳志平、快手兩大個人股東銀鑫和楊遠熙等。

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《福布斯》認為，中國財富大幅增長的背後動能是，因為在新冠肺炎疫情期間，中國經濟表現優於世界上的大多數國家，並且趨勢很可能還將在今年繼續，將有力地提振資本市場。此外，《福布斯》稱認為中國的醫療行業在疫苗期間，向全世界輸出大量遏制疫情所需的試劑盒和醫療物資，令新晉的中國內地富豪當中，就有10%多來自於醫療行業。同時，資本市場改革使企業上市更加容易，也為中國的財富增長助一臂之力。

（綜合報道）