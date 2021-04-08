浙江象山擬建中國第五個航天發射中心　毗鄰火箭製造相關產業城市

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-04-08 22:00

浙江省官方近期公布的「十四五規劃（徵求意見稿）」中指出，要重點推進寧波國際商業航天發射中心項目，總投資額200億元人民幣，「十四五」期間投資120億元人民幣。據悉，一旦項目建成，將是中國第五個航天發射中心。 據浙江新聞網報道，象山作為衛星發射中心具備獨特的優勢，如附近的寧波、台州都有模具、電子產業，均與火箭製造密切相關，若能形成完整產業鏈，甚至可以就地製造、組裝，不用再千里迢迢運送。

報道還提及，象山與美國甘迺迪航天中心所在的卡納維拉爾角緯度相近，各項條件相比之下，甚至好於卡納維拉爾角，對商業航天發射而言是個較好的選址。

浙江象山因多重有利條件，或將被選址為中國第五個航天發射中心地。（新華社）

寧波國際商業航天發射中心項目規劃面積約67平方公里，包括航天發射場35平方公里、產業配套區32平方公里，將會建設成為年發射規模100發的商業航天發射基地和千億元級的商業航天配套產業基地。

據路透社報道，2020年，中國已把衛星網路和5G並列納入新型基礎設施建設中；據相關專家估計，未來5年至10年，中國商業衛星發射需求達到千顆量級。

2021年2月，中國航天科技集團召開發布會稱，2020年中國開展39次航天發射，並預計2021年全年發射次數有望突破40次。

中國目前有四個航天發射中心，分別為酒泉衛星發射中心、太原衛星發射中心、西昌衛星發射中心和文昌衛星發射中心。

（綜合報道）