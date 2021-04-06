青空教練｜美空軍押注第五代教練機　殲-20後中國能否再逆襲

撰文： 荏苒 最後更新日期： 2021-04-06 19:00

在第五代隱身戰鬥機F-22、F-35、殲-20等大量服役的今天，新的空戰模式與理論各國仍在探索中，飛行員培養模式如何革新也在摸索中。不久前，美國空軍專責培養第五代隱身戰鬥機飛行員的新一代高級教練機，由美國波音公司與瑞典薩博公司聯合研製的T-7紅鷹宣佈正式投產，美國空軍預計採購351架和45個模擬器。

中國空軍目前主力初級教練機為初教-6，研製於上世紀五十年代，不僅中國大量裝備也出口多國。圖為美國航空愛好者駕駛初教-6教練機飛行在美國太平洋沿岸。（維基百科公有領域）

中美空軍飛行員培養體系有別

中國空軍曾經實行「三級五階」的戰鬥機飛行員培養模式，即第一級在空軍各飛行學院完基礎飛行訓練、初級教練機飛行訓練、高級教練機飛行訓練等三個階段的飛行訓練；進而在各軍區空軍所屬航空兵訓練基地完成改裝訓練，即由亞音速飛行向超音速飛行過渡階段；第三級則是在軍區空軍各航空兵師完成作戰飛機同型號雙座教練型的改裝訓練，即適應作戰飛機的飛行特性與空中技戰術。經歷上述三級五個階段訓練合格後，飛行學員就將獲得評級，正式成為一名戰鬥機飛行員。

後來，中國空軍飛行員培養模式由「三級五階」改革為「四階」，即取消了軍區航空兵訓練基地訓練，這就是目前中國空軍戰鬥機飛行員的培養模式。首先在初教-6初級教練機上飛30至40小時，通過後到教練-8中級教練機繼續飛行140至170小時，再通過後就可以上教練-9、教練-10高級教練機飛行90至130小時，高級教練機合格後就可以直接上戰鬥機同型號雙座教練型進行改裝訓練了。之所以能夠取消航空兵基地訓練，則在於航空技術進步令高級教練機即可訓練超音速飛行乃至作戰。

美國空軍採用的則是「三階」培養模式，即由T-6教練機開始，進而上T-38高級教練機，再上戰鬥機同型號教練型進行改裝訓練。T-6教練機誕生之初確實是初級教練機，外形與中國初教-6無二，但經過半個多世紀的改進，其最新型號也是美國空軍廣泛採購的T-6C巡航速度已經超過500千米每小時，與中級教練機無異。

美國空軍之所以可以直接讓飛行學員上中級教練機，源於美國發達的民用航空市場，私人飛行學校、飛行俱樂部等實際承擔了初級飛行訓練，很多人在投考美國空軍前就擁有了飛行執照。實際上，美國空軍曾經的初級教練機塞斯納T-41，其民用型塞斯納C-172是當今世界最成功的輕型飛機，全球產量超過44,000架，在美國民間保有量極高。中國也一直有呼籲開放中低層空域發展民用航空市場的聲音，但始終沒有下文。

教練-10高級教練機系中國空軍主力高級教練機，其最新升級款還肩負着培養第五代隱身戰鬥機殲-20飛行員的重任。圖為試飛中的教練-10，L-15系中航工業研發代號，教練-10系定型後中國空軍給予的軍方代號。（維基百科公有領域）

美國新一代高級教練機T-X

儘管美國空軍基於其發達的民用航空市場，在飛行員培訓以及飛行員儲備上獨佔鰲頭，但其軍用教練機早已成了「老爺機」。T-6教練機原型北美NA-16教練機誕生於1935年，此時美國空軍還是美國陸軍航空隊，距離美國空軍獨立還有12年。與之相比，1961年服役的T-38高級教練機算年輕了。教練機隊嚴重老化，美國空軍迫切希望新教練機接替。

在第五代隱身戰鬥機大量服役後，新的問題又出現了。第五代隱身戰鬥機無論是飛行特性還是作戰方式，都與第三代、第四代戰鬥機差別極大，與此同時，除中國網路上曾曝出過雙座型殲-20想象圖外，美國F-22、F-35目前均沒有推出雙座型的跡象。雙座教練型的缺失，必然要將部分改裝第五代隱身戰鬥機的訓練轉移至高級教練機及其模擬器上。

美國空軍現役教練機早已老舊不堪（點擊查看大圖）：

+ 2 + 2 + 2

更為重要的是，當前美國雖裝備了數百架F-22、F-35等第五代隱身戰鬥機，但相比數以千計的第三代、第四代戰鬥機其數量仍不足。同時，基於第五代隱身戰鬥機高昂的造價與使用維護成本，將寶貴的飛行小時用在訓練上很不划算。因而美國空軍在招標下一代高級教練機T-X時就明確要求滿足第五代隱身戰鬥機F-22、F-35訓練需求。

參與美國空軍下一代高級教練機「T-X項目」競標的包括，美國波音公司與瑞典薩博公司聯合研製的波音T-X教練機，美國洛克希德·馬丁公司與韓國航空宇宙產業公司聯合研製的T-50金鷹教練機，美國通用動力公司與意大利列奧納多公司聯合研製的T-100教練機，美國諾斯諾普·格魯曼公司與英國BAE公司等也曾參與競標但最終退出。

三款飛機中，T-50研製的目的就是為了替換老舊的T-38教練機，在作為教練機使用的同時兼顧輕型戰鬥機、攻擊機職能，瞄準第三世界國家市場，2006年就進入韓國空軍服役，並銷往印尼、泰國、菲律賓、伊拉克。T-100源於意大利空軍現役的M-346教練機，M-346又源於意大利與俄羅斯合作研製的雅克-130教練機，該機同樣兼顧教練機、輕型戰鬥機與攻擊機職能，2009年進入意大利空軍服役，並銷往新加坡、波蘭、以色列等國。

相比T-50、T-100的貨架產品，波音公司T-X教練機屬於全新研製，也正因為全新研製令其具備了後發優勢，按照第五代隱身戰鬥機訓練需求研製全新的高級教練機。更為重要的是，自波音-737MAX客機停飛後，又疊加新冠肺炎（COVID-2019）影響，波音公司的日子很難過。為幫助波音，美國國會甚至強迫美國空軍採購波音生產的第四代戰鬥機F-15X。此外，波音T-X還通過採用全金屬機身等手段降低了成本，滿足了美國空軍省錢的目的，採購總價從最初預計的197億美元降低到92億美元。薩博公司也在中標後前往美國建廠，將工作機會留在了美國。

美國培養第五代隱身戰鬥機飛行員的T-7紅鷹教練機曝光（點擊查看大圖）：

波音T-X教練機中標後，被賦予T-7紅鷹教練機的軍方型號。所謂紅鷹，源於美國空軍第一支非洲裔戰鬥機中隊，二戰時期美國陸軍航空隊第99戰鬥機中隊，即今美國空軍教育和訓練司令部第12飛行訓練聯隊第99飛行訓練中隊，因飛機尾翼被漆成紅色而聞名。T-7教練機在普通教練機的基本功能外，還被賦予持續高過載飛行、空中加油、夜視成像系統操作，空對空攔截和數據鏈接操作等五項高級培訓任務。為了更好地模擬第五代隱身戰鬥機飛行特性，波音還為T-7設計了一對與第五代隱身戰鬥機一樣的V型雙垂尾，其競爭對手及其他教練機幾乎都是單垂尾。

據悉，T-7教練機服役後，美國空軍飛行員培訓體系將從目前的「三階」進一步縮減為「二階」，即在完成T-7教練機訓練後直接上第五代隱身戰鬥機。之所以如此，分析人士認為源於第五代隱身戰鬥機作戰模式的不同。此前的戰鬥機是七分飛行三分戰鬥，如美國電影《壯志凌雲》中一般的空中近距離格鬥是戰鬥常態，而隨着「發射後不管」中遠程空空導彈性能的提升近距格鬥成為歷史。第五代隱身戰鬥機所具備的隱身與信息獲取優勢令戰場單向透明，又進一步放大了高性能中遠程空空導彈的優勢，令第五代隱身戰鬥機變成了三分飛行七分戰鬥。

中國目前也有向美國學習將飛行員培養體系精簡為「二階」的聲音，對應T-7教練機與雅克-130頗有淵源的中國教練-10教練機已經服役。2020年10月，中國空軍哈爾濱飛行學院官方微信公眾號「哈飛院」刊文——「空軍哈爾濱飛行學院某旅組織今日新機首飛儀式」，配圖是一排四架教練10教練機，從戰機風擋前的敵我識別天線和垂尾處的電子莢倉來看應屬於升級版，更適宜第五代隱身戰鬥機飛行員的培養。新式高級教練機已經就位，中國空軍飛行員培養體系如何變革拭目以待。