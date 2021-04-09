新冠肺炎｜內地昨增21宗確診　8宗本土病例均在雲南瑞麗

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-09 09:29

內地昨日（8日）報告新增21宗新冠肺炎確診病例，其中13宗為境外輸入病例，包括廣東4宗，上海3宗，陝西2宗，北京1宗，山西1宗，福建1宗，湖南1宗，另本土病例達8宗，均在雲南瑞麗；無新增死亡病例；上海新增1宗疑似病例，為境外輸入病例。

目前境外輸入有194宗確診病例，包括2宗重症病例，現有2宗疑似病例。累計5397宗確診病例，累計5203宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨日24時，各地現有279宗確診病例，包括3宗重症病例，累計85471宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告90386宗確診病例，現有2宗疑似病例。累計追蹤到995259名密切接觸者，尚有7364名密切接觸者在醫學觀察。

另外，各地報告新增12宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日1宗轉為確診病例，為境外輸入；當日9宗解除醫學觀察4例，均為境外輸入；尚有293宗無症狀感染者在醫學觀察，其中268宗為境外輸入。

在備受關注的雲南，昨日新增8宗確診病例，包括7宗普通型及1宗輕型病例，其中一名患者為泰國籍，其餘皆為中國籍。上述病例均在瑞麗市第二輪全員核酸檢測中發現，並立即被以負壓救護車轉運至定點醫療機構。而截至昨日24時，雲南現有87宗確診病例，其中3宗為境外輸入，84宗為本土，另有44宗無症狀感染者，其中19宗為境外輸入，25宗為本土，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

（綜合報道）