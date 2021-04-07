新冠肺炎｜台灣苗栗、台中分區制水　醫生傳授缺水洗手3步曲

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-07 12:30

台灣水情緊張，苗栗、台中昨日（6日）起啟動分區「供5停2」限水措施，即供水5天、停水2天。 因應限水措施，民眾洗手或不如往常方便。對此，台灣疾管署防疫醫師林詠青稱，洗手是預防腸病毒及各種腸道傳染病的重要防疫措施，呼籲民眾在限水期間仍需注意洗手，並傳授缺水期間的洗手方法。

林詠青表示，若民眾扭開水龍頭後仍有水出，務必落實濕、搓、沖、捧、擦等洗手5步驟洗手，但應注意水量不要開太大、洗手時先關好水龍頭、避免塗抹太多肥皂或清潔劑。

若沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源，可泡製3至5ppm的含氯漂白水，並裝在有水龍頭的儲水桶，洗手時先以小水量含氯漂白水沾濕雙手，搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後另以清水洗走殘留的漂白水。

若無法取得清水、手部沒有明顯髒污時，民眾可使用酒精含量75%的酒精或搓手液清潔雙手。（中新社）

萬一無法取得清水、手部沒有明顯髒污時，則可使用酒精含量75%的酒精或搓手液清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止。不過，酒精對諾如病毒及腸病毒的消毒效果有限，也無法取代正確洗手步驟。若民眾未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

除了洗手，林詠青亦提醒民眾在限水期間，務必飲用煮沸的開水或市售的樽裝水，飲食上也應以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品等高風險食物。

林詠青表示，民眾儲存用水時應將容器加蓋，且儲水時間勿超過3天，儲水容器應每周刷洗一次，避免污染、滋生細菌或蚊蟲。若使用地下水作為備用水源，應先檢查及維修地下水井與化糞池滲漏及其他可能的污染源，以確保用水衛生安全。未經消毒與水質檢驗合格的地下水，應僅提供沖廁或灌溉使用。

（中央社）