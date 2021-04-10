阿里巴巴｜旗下平台閒魚遭約談　北京加強租房市場監管

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-04-10 10:17

2021年4月10日，中國國家市場監管總局公佈對阿里巴巴集團﹙9988﹚在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為行政處罰結果。責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4,557.12億元人民幣4%的罰款，計182.28億元人民幣。 除此之外，因長租公寓連環「爆雷」，中國去年爆發嚴重租房糾紛，北京為此加強租房市場監管。阿里巴巴集團旗下二手交易平台「閒魚」近日因涉嫌發佈違規租賃信息遭北京市住建委約談。

閒魚是阿里巴巴旗下閒置交易平台App客户端。（閒魚官網）

中國政府計劃大力發展租賃住房，是2021年中國樓市的又一個利空因素。

根據北京市住房和城鄉建設委員會（簡稱住建委）官方微博「安居北京」4月9日公告，近期對房源信息日漸增多的「閒魚」進行執法檢查，發現涉嫌存在發佈轉租保障房（中低收入户限定）等違規租賃資訊、允許未取得備案經紀機構和未取得從業人員信息卡的中介發佈房源資訊等問題。

公告稱，北京市住建委對「閒魚」進行約談，強調平台對房源資訊發佈主體的監管責任，要求其立即整改，切實履行資訊審核義務。

另外，公告也提到，北京市住建委近期聯合多區展開房地產市場檢查，線上線下兩手抓，嚴查發佈委託手續不全、炒作學區房、違規商改住、違規羣租、代理出租不符合交易條件房屋等違法違規行為，26家機構被查處。

2021年儘管中國樓市正在進入下行周期，但是在穩定經濟的大背景下，樓市變革依然難有更大動作（點擊大圖瀏覽）：

公告表示，這26家機構違反「房地產經紀管理辦法」等規定，市區住建房管執法部門已立案查處，並要求主流網路平台下架所發佈的全部房源資訊。

歷經過去一年，長租公寓業者蛋殼公寓資金斷鏈，引發嚴重租房糾紛後，今年中國全國兩會期間，「規範發展長租房市場」首次被寫進政府工作報告。

在此之前，中國住房和城鄉建設部去年9月已發佈「住房租賃條例（徵求意見稿）」，提出60多項監管措施，將長租公寓「高收低出」、「長收短付」、「租金貸」等容易引發糾紛的現象納入監管。

《北京商報》分析，這顯示官方針對房屋租賃市場「強監管」的意味不言而喻。