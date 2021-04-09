雲南西雙版納現大規模毀林種茶　內媒：普洱茶價格虛高惹禍

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-09 18:31

雲南西雙版納勐海縣，被稱為「中國普洱茶第一縣」，村民的主要經濟收入亦是賣茶。《央視網》等內媒近日報道，隨著普洱茶價格逐年升高，為了增加茶葉產量，一些村民不惜砍樹種茶，令勐海縣布朗山鄉林地遭到嚴重毀壞。

西雙版納納勐海縣被稱為「中國普洱茶第一縣」。（央視網）

報道指，勐海縣全縣人口35萬，八成左右的人口都和茶經濟有關係。布朗山有廣為人知的老班章等茶葉品牌，古樹茶尤其有名，賣茶葉近年給當地農戶帶來了很高的經濟收益，是村民眼中名副其實的「搖錢樹」，不少村民靠賣茶蓋了兩三層的新樓房，日子過得愈來愈富裕。

普洱茶價格逐年升高，但可以利用的閒置土地面積愈來愈少，在經濟利益的誘惑和驅使下，一些村民為增加茶葉産量不惜砍樹種茶。從2009年開始，布朗山鄉班章村委會老曼峨的岩姓村民，在村小組集體林地擅自砍伐林木，以擴大茶葉的種植面積，讓茶葉獲取更多養分、更快生長。岩某某最終因為違法毀林，被罰了5萬多元人民幣。

然而在當局加大監管力度後，當地一些農戶為了能繼續毀林種茶，甚至採取放火燒樹和圍剝樹皮等更為隱蔽的方式。據悉，新栽的小茶樹比較脆弱，旁邊的大樹會遮擋小茶樹的陽光和水分吸收，所以只有除掉這些大樹，小茶樹才能成活。圍剝樹皮的方式就是把根部的樹皮剝掉，這樣樹木根部的營養無法向上傳輸，過幾年，這些樹就漸漸枯萎死去。雖然是人為破壞的，但表面上看起來像是樹木的自然死亡，因此這種行為短時間內不容易被發現。

針對上述破壞生態的亂象，雲南省去年5月在全省範圍內啟動為期6個月的專項整治行動，最終西雙版納共查處3000多宗毀林案件，處理3000多人，罰款1500多萬元；收回林地面積2萬多畝，恢復植被近5萬畝，種植樹苗68萬多株。