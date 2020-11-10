在武夷山國家公園核心區毀林取水　農夫山泉被提民事公益訴訟

內地樽裝水及飲品製造商農夫山泉，今年9月在香港掛牌上市後股價屢創新高。 惟據內地傳媒報道，農夫山泉被指控在武夷山國家公園核心區附近毀林取水，並已於上月遭中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（下稱綠會）提起環境民事公益訴訟。案件近日在福建南平市中級人民法院開庭審理，綠會代表律師王文勇指，農夫山泉的取水位置及行為構成生態環境破壞風險，應立即停止施工。

事實上，農夫山泉早於今年初就被舉報毀林取水，武夷山市公安局森林分局現場勘查鑑定，並作出林業行政處罰決定，責令農夫山泉施工方補種濫伐株數2至5倍的樹木共880棵，罰款8289元（人民幣，下同）。

起訴狀顯示，綠會認為農夫山泉在施工過程中擅自變更引水管道位置，構成對原環境影響評價內容的重大變動，包括將原規定在河流的東側施工變更為西側。另農夫山泉在武夷山修築施工便道時，最高處超出水面逾10米，違反環評報告表中關於施工道路高出水面50厘米的要求。

農夫山泉則稱，變更引水管道位置已於去年7月向武夷山生態環境局提交情況說明備案，今年3月亦向南平市武夷山生態環境局請示，並獲回覆可按優化方案實施。同時，綠會提出的便道違規一事，則是當地村民及施工單位去年共同商定，將一條約230米長的行人小路拓寬。

王文勇表示，農夫山泉的取水點距離武夷山國家公園核心區僅700米，並計劃在上游1000米處的保護區核心區架設鐵絲網，對生態環境構成巨大破壞風險。按照生態環境部文件規定，農夫山泉應重新報批環評，在未獲批覆前應停止施工。同時，武夷山政府部門是沒有解釋權，若發生分歧，只有生態環境部有權對事件作出判斷，農夫山泉讓武夷山政府部門作出許可是涉嫌違法。

農夫山泉位於武夷山洋莊鄉的廠房。（界面新聞）

另一方面，農夫山泉武夷山洋莊鄉水廠附近的村民在受訪時透露，農夫山泉去年在未有提前通知的情況下，於鋪設管道時從老百姓的茶園中間經過，種植了十幾年的茶葉全被挖走。事後聯絡農夫山泉協商，卻至今仍未解決。該名村民坦言，原本是希望農夫山泉能夠帶動當地老百姓脫貧致富，未料結果恰恰相反，農夫山泉這一年來讓老百姓很不安寧。

此外，武夷山市民林先生亦指，水廠正加班建設，料年底能夠投產。雖然建設期間曾經遭到村民合力制止，但村民飽受各種威脅，所以只能無奈接受。林先生擔心水廠會破壞生態，取用地下水對地表影響不大，但位置稍高的地方在秋冬季節時或沒有山泉，會影響周邊植被。

報道並提到，該水廠此前曾受到武夷山市大安源生態旅游有限公司實際控制人和村民阻攔，工程於2019年11月初暫時停工。

（紅星新聞／界面新聞）