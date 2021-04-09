連花清瘟銷售額按年增1.5倍　曾獲鍾南山團隊認證可抑制新冠病毒

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-09 19:29

新冠肺炎疫情去年在內地爆發期間，國外期刊《藥理學研究》在網上刊出名為《連花清瘟對新型冠狀病毒具有抗病毒、抗炎作用》的研究文章，論文作者包括廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室主任鍾南山、研究員楊子峰等。文章顯示，連花清瘟能顯著抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）在細胞中的複製，從而發揮抗新冠病毒活性的作用。 連花清瘟膠囊（顆粒）後來更成為內地首批獲批新增新冠肺炎適應症的藥物，銷量大幅增長。生產連花清瘟膠囊的石家莊藥商「以嶺藥業」本周五（9日）發布年報，顯示該公司連花清瘟產品去年銷售收入超過42億元（人民幣，下同），按年增幅近150%。

研究發現，連花清瘟用於新型冠狀病毒肺炎的臨床治療上，有效提高臨床治癒率，安全性高。（中新社）

以嶺藥業年報顯示，公司2020年營業收入為87.82億元，按年增長50.76%。從醫療終端產品份額情況看，資料顯示，以嶺藥業連花清瘟產品在2020上半年公立醫療市場中成藥感冒用藥銷售排名位列第1名，市場份額佔37.9%。

據介紹，連花清瘟是2003年沙士（SARS）時期研發治療流感的創新中藥，於2004年5月上市。廣州呼吸疾病國家重點實驗室等科研院所其後研究證實，連花清瘟對甲型H1N1、H3N2、H5N1、H7N9、H9N2，乙型流感病毒、冠狀病毒、MERS（中東呼吸綜合症）病毒等均具有抑制作用。

去年3月，鍾南山團隊的研究指出，連花清瘟可抑制病毒。（中新社）

新冠疫情爆發後， 2020年4月12日，國家藥品監督管理局批准連花清瘟膠囊/顆粒在原批准適應症的基礎上，增加「新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型」的新適應症。目前連花清瘟已被列入國家衛健委發佈的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四至八版）》。

鍾南山及其團隊此前的研究指出，連花清瘟能顯著抑制新型冠狀病毒在細胞中的複製，影響病毒形態，發揮抗炎作用。他亦曾在記者會上推薦「連花清瘟膠囊」，強調它能改善患者症狀。