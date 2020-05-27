【新冠肺炎】鍾南山李蘭娟等發表研究　指連花清瘟有效提高治癒率

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，中成藥連花清瘟被指具療效。 鍾南山、李蘭娟、張伯禮等專家近日就發表論文，指連花清瘟用於臨床治療上，有效提高臨床治癒率，安全性高，並且對於發熱、乏力、咳嗽等症狀的治療作用明顯。 研究更顯示，在常規治療基礎上聯合應用連花清瘟膠囊口服14天，可顯着提高臨床症狀的改善率，明顯改善肺部影像學病變，縮短症狀的持續時間。

研究發現，連花清瘟用於新型冠狀病毒肺炎的臨床治療上，有效提高臨床治癒率，安全性高。（中新社）

據了解，論文的通訊作者為鍾南山及河北醫科大學附屬以嶺醫院院長賈振華，共同作者則有李蘭娟及張伯禮。今次的研究，是目前首個在國際期刊上刊登的中藥治療新型冠狀病毒感染的前瞻性、多中心、開放標簽的隨機對照試驗。研究共納入284名患者，將其隨機分配接受單獨的常規治療或常規治療與連花清瘟膠囊的組合，兩組各有142人。

研究發現，連花清瘟治療組的患者，總體症狀治癒率在治療第7天達57.7%，治療第10天達80.3%，治療第14天達91.5%，對照組在治療第14天的總體症狀治癒率為82.4％。連花清瘟同時分別將患者的發燒、疲勞和咳嗽的症狀出現時間縮短了1天、3天及3天。臨床上較高的治癒率和胸部電腦掃瞄表現的恢復率，亦可能與連花清瘟的抗病毒活性及抗炎作用有關。

鍾南山是今次研究的通訊作者之一。（中新社）

但另一方面，研究發現兩組患者在重症病例轉化率和病毒檢測轉陰率方面均無顯著差異，病毒檢測轉陰中位時間也沒有顯著差別。同時，研究指連花清瘟治療組中沒有出現嚴重不良反應。研究結論認為，從安全性和有效性角度來看，可以考慮使用連花清瘟來改善新型冠狀病毒肺炎的臨床症狀。

※1月下旬，年屆83歲的鍾南山臨危受命趕往武漢防疫最前線，此後又多次出席記者會交代疫情防控進展，其身體狀態看上去絲毫不遜色於年輕人，得益於他幾十年如一日的鍛鍊：

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（澎湃新聞）