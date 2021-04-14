美艦軍官「翹腳近距離看遼寧艦」照片引關注　疑陸續遭删除

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-14 11:22

中美關係持續緊張之際，近日中國海軍遼寧艦航母與美軍「馬斯廷」號驅逐艦（USS Mustin，DDG-89）近距離接觸，美國海軍發布美艦軍官監視遼寧艦的照片，但隨後這一照片又在其社交平台等網站陸續遭刪除。

美國海軍官網及Facebook等平台日前發布了一張驅逐艦「馬斯廷」號艦長裏格斯（Robert Briggs），以及美軍中校斯萊（Richard Slye）從艦橋操舵室外，目視遼寧號航艦經過的照片。

由照片可見，並排航行的「馬斯廷」號與中國海軍遼寧艦的距離並不算遠，甚至可以從美軍的視角看清遼寧艦舷號及其甲板上的艦載機。照片圖注顯示，該照片於4月4日拍攝於菲律賓海。

微妙的是，美軍事後在多個網絡平台刪除此照片，包括美國海軍Facebook及美國國防部的「防禦視覺資訊分發服務（DVIDS）」，但照片並非遭到全部刪除，在美國海軍網站仍可搜索到這張照片。

4月5日，中國海軍新聞發言人高秀成海軍大校介紹，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

中國官方公開介紹山東艦航母（點擊大圖瀏覽）：

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據稱，這是遼寧艦航母編隊首次以「齊裝滿員」的狀態進入西太平洋。目前，外界暫未知曉該編隊的具體位置。不過，遼寧艦編隊在上一次的遠海訓練中，曾駛近關島附近海域，後從菲律賓南部海域駛向南海。