四川「甜野男孩」丁真被指出軌、被包養　工作室發聲明否認

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-23 19:34

今年1月，「甜野男孩」丁真被人爆出吸煙的視頻片段後，引起軒然大波。近日，再有人在網上指，丁真「已婚」、「出軌」、「被包養」、「與粉絲存在不正當關係」等等。 今日（23日），丁真的工作室「理塘旅遊大使丁真工作室 」在微博發布維權聲明指，相關內容嚴重背離事實、毫無事實依據，嚴重侵犯丁真的名譽權和隱私權，已逾越道德、法律底線。警告相關用戶即刻刪撤相關內容，律師團隊會密切關注此事，及時公證取證。

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聲明指，部分別有用心者在多個網絡平台上，發布針對丁真珍珠先生的不實言論和侮辱言辭，亦存在惡意偽造、洩露丁真珍珠先生隱私信息之涉嫌違法行為，且對其進行惡意揣測。該等內容一經發布，即引致不明真相的網絡用戶評論、轉載，已嚴重影響丁真珍珠先生個人聲譽，影響極其惡劣。

聲明表示，依據《中華人民共和國民法典》人格權編相關規定：民事主體享有名譽權、隱私權。任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。部分主體發布相關捏造的不實言論及侮辱言辭的行為已涉嫌侵犯丁真珍珠先生之名譽權，洩露丁真珍珠先生隱私信息的行為亦涉嫌侵犯丁真珍珠先生之隱私權。

聲明稱，網絡空間並非法外之地。任何人不得存在僥倖心理而發布涉嫌侵犯他人合法權益言論的行為。否則，將引致己方承擔相應的侵權責任。

對此，網民紛紛評論表示支持：

「支持維權！保護好丁真珍珠」。 「丁真珍珠等的太久了，三個月的造謠和網暴實在令人氣憤！支持維權」。 「丁真和理塘會越來越好的」。 「果然公司在默默干大事」。

（網易新聞）