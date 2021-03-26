內地首列「熊貓專列」成都開出　設252席可打麻雀、唱K、沖涼等

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-26 19:30

周三（24日），中國首列「熊貓專列」精品列車從成都北站開出，沿成昆鐵路駛向目的地峨眉站。 據了解，這班專列集交通、住宿、餐飲、娛樂、會議等多功能為一體，旅客沿途可以打麻雀、唱K、沖涼、吃四川小吃等，其豪華的配置還被稱作是「移動的星級酒店」。

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「熊貓專列」是由2020年11月中旬至今年1月28日期間，進行升級改造工作。升級改造後的「熊貓專列」以10節25G型客車為基礎，列車由1節「熊貓悅府」特級軟臥、2節「熊貓雅舍」高級軟臥、5節「熊貓小屋」高級硬臥、1節「熊貓餐車」、1節「熊貓樂園」多功能娛樂車等主題車廂組成，全列定員為252席。

「熊貓專列」在今次改造中還加入了，緊急呼叫按鈕、智能服務系統、觀景長桌、點歌、影音娛樂等服務配置，適時網絡（含5G信號）全覆蓋，住宿區域包廂面積介乎3.38-9.5平方米，適應不同人群多種需求體驗。

熊貓專列的設施：

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網民反映：

「好可愛啊，想去」。 「豪華流動五星賓館， 誰不想體驗啊」。 「這趟列車很『四川』」。 「看大美中國，就坐熊貓專列，太棒了」。 「這個麻將真的好，把枯燥的時間變成娛樂時間」

熊貓專列房間：

另外，「熊貓專列」還按照星級賓館的「黃金管家」服務模式配置兩名「熊貓管家」，「熊貓管家」將負責旅遊團隊組織，並配合列車乘務人員加強旅客服務等工作。而列車所提供的餐飲也頗有講究，據了解，列車餐廳配置有各式烹飪器材，並由專業廚師團隊烹飪，結合旅途區域獨特的文化飲食特色，推出符合大眾口味的特色餐單。

成都局集團公司相關部門負責人介紹，「我們按照優化旅遊供給體系的發展規劃，提供了集『吃、住、行、遊、購、娛』為一體的獨具巴蜀文化特色的高端『移動星級酒店』服務方案，著力打造西南地區首個集『旅遊觀光、休閒度假、研學旅行』的旅遊列車產品平台。」

至於今後的發展，「熊貓專列」將開發「巴山蜀水、成渝連線」雙城經濟圈、「花海田園、擁抱自然」西南環線、 「三國蜀道、長江三峽」遊山玩水、「攀西陽光、健康康養」成昆探秘等主題，並接受團體定制，實現「旅遊產品多層次、旅遊服務上檔次、旅遊客源成規模」的目標。

（界面新聞/微博）