高鐵時代｜國鐵董事長：中國正研發新一代更高速度復興號動車組

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-06 17:08

今年全國兩會期間，有關鐵路疫情防控、建設、自主創新、改革等方面的情況備受關注。全國人大代表、國鐵集團董事長、黨組書記陸東福近日就推動鐵路高質量發展的相關情況作出介紹，其中提到復興號智能動車組將投放京滬等地，並會研發更高速度等級。

陸東福表示，「十四五」期間，鐵路在建、已批項目規模為3.19萬億元人民幣，全國鐵路營業里程將在2025年達到約17萬公里，當中高鐵（含城際鐵路）約5萬公里，鐵路基本覆蓋城區人口20萬以上城市，高鐵覆蓋98%城區人口50萬以上城市。

客運方面，他指新冠肺炎疫情對鐵路客運造成極大衝擊，為此今年鐵路部門提出並實施了「長途不足管內補、春運不足春遊補、冬季不足夏季補、客運不足貨運補」的經營策略，成效積極。前兩個月，鐵路完成客運量同比下降4.5%，但管內客運量同比增長3.3%。貨運方面，預計今年鐵路貨運量完成37億噸，電力機車完成的牽引工作量將達90.5%。

中國正研發新一代更高速度動車組。（人民日報）

研發更高速度復興號動車組

陸東福續指，中國鐵路自主創新在「十三五」期間取得重大成果，就深化復興號高速列車自主創新，目前正在組織幾項重點工作，包括今年7月1日前，復興號高原內電雙源動力集中動車組將開進西藏拉薩，實現對31個省（區市）的全覆蓋；今年7月1日前，在京滬、京哈、京廣、成渝等高鐵集中投放一批復興號智能動車組，該型號動車組具有智能行車、智能服務、智能運維等特點；啟動「CR450科技創新工程」，研發新一代更高速度、更加安全、更加環保、更加節能、更加智能的復興號動車組新產品。

逐步推廣高鐵浮動定價機制

此外，陸東福提到鐵路部門將持續優化完善國鐵企業治理機制，並更重視優質資產股權化經營，推動鐵路混合所有制改革邁出新步伐，同時加快構建統一開放、公平競爭的鐵路行業市場化清算體系。另外，鐵路部門將堅持市場化經營方向，逐步推廣高鐵票價差異化的浮動定價機制，並會按區域、淡旺季、時段、旅行時間等實行不同幅度的折扣等。

相關圖輯｜川藏鐵路施工情況（點圖放大）：

川藏鐵路成「頭號工程」

陸東福還特別提到了川藏鐵路。他表示，川藏鐵路作為鐵路建設的「頭號工程」，目前先期開工的「兩隧一橋」（色季拉山隧道、康定2號隧道、大渡河橋）隧道工程已全部轉入洞內施工，橋樑基礎施工已全面展開；雅安至新都橋186公里、波密至林芝151公里正在組織招標，3月底可實現開工建設；新都橋至波密674公里正在進行專項技術審查，近期開展初步設計審查，爭取8月份招標，四季度具備開工條件。

（澎湃新聞）