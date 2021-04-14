日本核廢水｜中企曝福島核電站最新衛星照　稱已新增大量儲水罐

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-04-14 15:24

日本決定向海洋排放福島核電站事故核廢水引發中國輿論強烈不滿，中國外交部譴責日本此舉危害周邊國家和全球公共健康安全，中國衛星企業則拍攝並公開福島第一核電站影像照，引發關注。

實名認證为「長光衛星技術有限公司」的微博帳號「@長光衛星」，周二（13日）公布「目擊福島第一核電站上百萬噸核污水存貯區」衛星照。根據描述，影像由「吉林一號寬幅01星」於4月8日拍攝，可以明顯看到廠區內存放有密密麻麻上千個圓形核廢水儲水罐。

中國衛星4月8日拍到的福島核電站附近的核廢水儲存區：

2011年3月11日，在特大地震和海嘯後，福島第一核電站反應堆爆炸導致核泄漏。為儲存核污水，東京電力共準備1000個儲水罐，目前90%已裝滿。「@長光衛星」稱，通過比對，日本福島第一核電站3號反應堆附近新增大量核廢水罐。

「@長光衛星」指，通過人工智能算法，識別到廠區存在42種不同直徑和高度的儲存罐，累計總數量為1,182個，可累計儲存體積為1,780,397.809立方米，可累計存貯重量大約178萬噸。

4月13日，日本政府正式決定，向海洋排放福島第一核電站含有污染海洋生態環境的核廢水。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）回應稱，向日本所做的努力表示感謝。對日本的這一做法，西方主流傳媒未見大面積報道。

中國網絡「大V」被指責給日本「洗地」。（微博＠五岳散人）

相較之下，中國官方和民間則群情激奮。先是中國外交部表示「嚴重關切」，批評日本政府「做法極其不負責任」，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家切身利益，再者中國民眾狠批日本「極度自私」，「日本是畏淫威而不懷德，玩小禮而無大義」，「美國與日本是狼狽為奸」。不過，中國社交平台仍有一些網絡「大V」稱日本排放的核廢水是達標，不用過度擔心。

中國科學界也對日本此舉表達不滿。據中國《科技日報》報道，一名不具名的專家表示，可以肯定的是，無論是在福島外排放還是公海排放，核廢水都將對中國海域產生影響。

中國研究論文顯示，核泄漏物質移運存在三類自然通道，即大氣中隨氣流的快速輸運通道、海洋表層隨海流的慢速輸運通道、海洋中下層的極慢速輸運通道。

2015年的一篇論文模擬結果顯示，核泄漏物質隨海洋表層通道向東輸運，其主體在2至4年內到達美國西海岸，然後沿美國加利福尼亞沿岸向南，再轉向西，經過這樣一個大循環，再回到西太平洋。

報道指，某些半衰期長的人工放射性核素能夠在海洋生物體內富集，並通過食物鏈傳遞遷移，比如鍶90是親骨性放射性核素，容易富集在骨骼上，而銫137比較容易在肌肉、肝臟部位富集，這些核素隨食物傳遞到生物鏈頂端，進而對人類的生存安全產生潛在威脅。

值得注意的是，4月2日，美國佛羅里達州馬納提縣的一個含放射性污染物質的污水池（磷酸鹽加工廠的蓄水池）發生嚴重泄漏，污水池建築隨時可能崩塌。該州已宣佈該縣進入緊急狀態，部分居民已經被迫緊急撤離居住地。