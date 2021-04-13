日本核廢水｜綠色和平專家：食用受污染海洋食品　恐損害人類DNA

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-13 18:00

日本政府正式決定，將福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後將排出大海。中國外交部在周二（13日）發聲明，指作為日本近鄰和利益攸關方，中國對此表示嚴重關切，並批評是「極其不負責任」。 內媒《封面新聞》13日報道指，國際環保組織綠色和平日本辦公室的專家指，儘管與日本沿海相比，未來中國東海上來自福島的放射性物質水平不會很顯著，「但沒有理由讓其污染任何海洋環境」。 專家又指，當人們攝入受到污染的海洋食品，會帶來潛在的健康風險，而且「造成的DNA損傷可能導致細胞死亡或潛在的遺傳突變」

報道指，綠色和平日本辦公室氣候與能源項目主任鈴木一枝表示，日本政府無視生態環境的決定，完全是不公義的，「不僅再次讓福島居民失望，也讓生活在周邊及環太平洋地區的居民暴露在核輻射的風險中」。

鈴木一枝又指，儘管日本有技術、有條件在福島第一核電站所在地點以及周邊無人區建設更多長期儲存罐，一定程度上將核輻射擴散的風險控制在最小範圍內，「然而，政府內閣卻選擇了最節省成本的方式——把核污水傾入太平洋」。

圖為2021年3月7日，遠處的福島第一核電站。目前福島核電站已停運，但廢爐工程仍在進行。（Reuters）

專家：日本處理技術不能完全去除放射性同位素

綠色和平日本辦公室資深核電專家伯尼（Shaun Burnie）表示，日本決定向太平洋排放核廢水，福島當地的漁業首當其衝會受到最大影響。與此同時，放射性物質將通過洋流擴散。近兩年，福島海域輻射超標的魚類一再被捕獲，對此，伯尼表示「情況令人擔憂」。伯尼又稱，儘管與日本沿海相比，未來中國東海上來自福島的放射性物質水平不會很顯著，「但沒有理由讓其污染任何海洋環境」。

按照日本東京電力公司的說法，即將排入大海的核廢水經過了處理，降低了放射性水平。但伯尼解釋，日本東京電力公司的多核素去除設施水處理技術（ALPA）不能去除放射性氚（超重水）或碳14（C-14），也不能完全去除其他放射性同位素，如鍶90（Sr-90）、碘129（I-129）和鈷16（Co-16），而這些都有可能對人類和其他生物的DNA造成損害。

專家指，核廢水排出大海後，人們接受放射性同位素的一個主要途徑是攝入受到污染的海洋食品。圖為日本東京一間超級市場的急凍海鮮櫃位。（Reuters）

伯尼進一步解釋稱，接受這些放射性同位素的一個主要途徑就是攝入受到污染的海洋食品，「這些物質會在海洋食物鏈中長期積累，時間甚至超過千年以上，並且有可能已經通過食物鏈回到陸地上的人類社區，帶來潛在的健康風險」。

伯尼指出，當人群暴露在核輻射中，集體輻射劑量能夠產生相應的健康影響，而碳14（C-14）的半衰期長達5730年，會成為人類集體輻射劑量的主要元素，「它會融入到蛋白質，核酸，特別是DNA等細胞組成當中，由此造成的DNA損傷可能導致細胞死亡或潛在的遺傳突變」。