新疆棉花｜華企擬建中國版「良好棉花發展協會」　先招募國內品牌

撰文： 蘇子牧 葉琪 最後更新日期： 2021-04-15 18:14

新疆棉花風波爆發後，瑞士良好棉花發展協會（BCI）的定位受到質疑。 據傳媒引述知情人士透露，一間中國企業正計劃成立中國版的BCI，並且已取得較大進展。

總部設在北京的棉花垂直服務提供商「中農國稷」，早在兩年前就設立「未來棉花」計劃。（網上圖片）

據《南華早報》報道，總部設在北京的棉花垂直服務提供商「中農國稷」，早在兩年前就設立「未來棉花」計劃。據計劃協調員之一趙岩透露，計劃直到2021年1月中國服裝設計師協會和現代種業發展基金加入後，才取得較大進展。

趙岩更稱，國際社會對新疆棉花的抵制，加快「未來棉花」的發展步伐，並認為「未來棉花」預計將在這個關鍵時刻展現出民族志向，「我們多年來遵循瑞士標準，但該國不生產棉花，現在是時候制定我們的國家標準了。」據介紹，「未來棉花」計劃可能會設立一間公司，以處理日常事務並舉辦各種行業活動，各項準備工作在項目啓動前就已經進行。

趙岩稱，國際社會對新疆棉花的抵制，加快「未來棉花」計劃的發展步伐。（視覺中國）

有份參與「未來棉花」初期準備工作、協助在新疆招募新成員的新疆數字棉花研究中心秘書長羅豔亦稱，希望能通過「未來棉花」改善整體新疆棉花質量，「因為新疆棉花質量不及美國和澳洲。」羅豔透露，「未來棉花」已經在新疆聘請32名成員，並招募到一些中國國內時尚品牌。「未來棉花」將首先考慮招募中國品牌，之後再考慮是否招募國際品牌。

（綜合報道）