新疆棉花｜NBA多名球星代言中國品牌　紐時：恐面臨中美雙重壓力

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-14 17:50

圍繞新疆棉引發的人權爭議使多個國際品牌在中國遭到抵制，中國本土品牌隨之崛起。美國《紐約時報》指出，為中國品牌代言的NBA許多球星，很快也將陷入新疆棉人權爭議，面臨來自華盛頓與北京的雙重壓力。

《紐約時報》周二（13日）報道，中國本土品牌李寧、安踏因為支持新疆棉而銷量大增。而NBA中，有許多球星與李寧和安踏有商業合作關係，在中國高漲的民族情緒下，這些球星獲得了豐厚的回報。

報道指出，這些球隊與球星與遭中國抵制的國際品牌一樣，可能很快會感受到夾在華盛頓與北京之間的滋味。西方品牌正受到美國官員和議員的壓力，要求它們指控新疆存在「強迫勞動」，同時，它們面臨中國消費者的抵制。

北京多次表示新疆「再教育營」是培訓機構：

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NBA及其運動員們此前就曾因政治問題陷入兩難境地。2019年時任火箭隊總經理的莫利（Daryl Morey）曾發文表示支持香港的抗議活動，隨即中國籃球協會、李寧公司等暫停了與火箭隊的合作。中國官媒還下架了NBA賽事，直到去年底才短暫恢復。

澳洲洛伊研究所輿論與外交政策專案主任卡桑（Natasha Kassam）説，「這些名人和品牌大使們很難在二者之間找到平衡點，中國明星斷絕與西方企業關係，能在國內市場獲得回報，但美國人相對就困難多了。」

報道指出，隨着中美緊張關係升級，這些中國公司與NBA球員最近達成的許多合作協定可能會在未來幾周面臨質疑。

中方推出新疆反恐紀錄片，向外界公布新疆反恐細節：

北京雖屢次通過多種途徑澄清，但其新疆政策一直被西方尤其是美國指控存在「種族滅絕」與「強迫勞動」。

在近期的新疆棉風波中，北京與其民間展現出前所未有的強硬態度。面對西方國家針對新疆問題的制裁，北京迅速回以制裁反擊，中國明星和品牌也在第一時間與相關西方品牌劃清界限。

中美在包括人權領域在內的多個領域正展開激烈較量。就在不久前，北京發動主動攻勢，先後發布關於美國境內和境外人權狀況報告，批評美國境內民主失序造成政治亂象、種族歧視、社會不公，而在境外，美國主動發動戰爭包括朝鮮戰爭、越南戰爭、阿富汗戰爭等，造成嚴重的人道主義災難。

（綜合報道）