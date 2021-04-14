新疆棉花｜嘲諷中國人「邊罵邊買」？Nike兔仔T恤在中國官網下架

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-14 22:49

瑞典企業H&M去年一份停用新疆棉花的舊聲明被翻出後，引發內地民眾怒火，也波及到Nike、Adidas等國際品牌遭抵制，兩岸三地不少藝人早前紛紛與這些運動用品品牌解約。 Nike近日推出的一款以兔子為主題的T恤，再次引起內地網民憤怒。有網民指出，在知名國漫《那年那兔那些事兒》中，「兔子」代表中國，而T恤上的兔子穿上Nike鞋，好像在嘲諷有中國人「一邊罵一邊買」。這款T恤現時已從Nike中國官網下架。

豆瓣網的網民發文稱要抵制Nike，原因與Nike兔仔T恤「辱華」有關。（網絡圖片）

有網民周二（13日）在豆瓣網上發文稱「抵制到底好嘛，耐克（Nike）這個土」，並附上Nike的兔子T恤照片。T恤上，一隻兔子悠閒躺在Nike的商標上，下方寫有「DON’T LOSE BY A HARE」（不要輸給兔子）的字樣。

據悉，在國漫《那年那兔那些事兒》中「兔子」代表中國，中國網民也喜歡稱呼自己為「種花家的兔子」（中華家的兔子）。由於T恤中兔子穿上Nike鞋，因此有網民聯想到這是在嘲諷中國人「一邊罵，一邊買」。此外，這件T恤在官網呈現時，模特兒全為東方臉孔。

據此前報道，新疆棉風波延燒後，Nike曾於3月26日在網上舉辦「折扣好貨立即選購」活動販賣鞋款，結果開賣前已有34.6萬人預約，正式開賣時更1秒極速售罄，當時引發網民熱議「嘴上說不要，身體還是很誠實」。

雖然有不少網民認為，這次的Nike兔子T恤是在明顯挑釁中國人，但也有網民解釋稱，這句話應該是「Don’t lose， by a hare」，即「一隻兔子說，不要輸/不會輸」、「龜兔賽跑的兔子穿上Nike的鞋就不會輸了的意思」。

（綜合報道）