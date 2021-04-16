遼寧鐵嶺9天內建千米排污管應付中央督察　污水廠建成9年卻未使用

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-16 14:25

生態環境部近日通報一批典型案例。遼寧鐵嶺市府所在地凡河新區每日有2萬多噸污水直接排進河裏，水質嚴重惡化，當地政府卻長期漠視。直至今年3月底，在中央督察組進駐前，鐵嶺市才「臨急抱佛腳」，在9天內匆忙建成一條1400米的臨時管線，將大部分污水排進污水處理廠。 不過，這座污水處理廠建成已超過9年，卻從未正常運行，仍有大量生活污水長期直排進河裏，督察組將進一步調查。

鐵嶺市才在9天內匆忙建成一條1400米的臨時管線，將大部分污水排進污水處理廠。 （生態環境部）

凡河為遼河的一級支流，流經凡河新區後匯入遼河。根據通報，早在2018年的第一輪環保督察中，就有群眾反映凡河新區生活污水直排等問題，但鐵嶺市未經認真調查即認定不屬實，也一直未採取實質行動。直至今年3月底，中央督察進駐前，當地政府匆匆用9天時間就建成1400米臨時管線，將大部分直排生活污水接入污水處理廠。

據悉，凡河新區污水處理廠設計處理能力每日3萬噸，於2012年建成投運，主要負責收集處置凡河新區生活污水。督察組經調查發現，污水直排並非因處理廠設備老化，而是由於大量生活污水直排和滲漏問題長期未解決，進廠的污水水量和水質均不能滿足運行要求，致投資1.45億元建設的設施九年來都沒有發揮作用。

至於污水則是經地下管線匯入雨排乾渠，通過凡河新區雨水泵站強排進入凡河，每日直排量為2萬餘噸，致使該區地下水受到嚴重污染。監測數據顯示，26個地下水監測點位的44個水樣中，氨氮濃度、總大腸菌群、細菌總數最高分別超過地下水Ⅳ類標準0.9倍、91倍和26倍。

督察組認為，當地對凡河水環境污染問題長期漠視，推進解決緩慢，而且凡河新區管委會不作為、慢作為，對此督察組將進一步調查。

（綜合報道）