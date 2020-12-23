河南女入伙驚見新屋遭污水穢物浸泡　施工失誤下水道反流索償無果

河南周口市女子小陳，2018年在鄭州購入一個單位，去年交房後花近30萬元（人民幣，下同）裝修，直至3月入伙時才發現新屋被洗手間下水道反流出的污水和穢物浸泡。 事發距今已大半年，她與小區物業、發展商、施工方周二（22日）再次協商，但仍未談妥賠償問題。有內地律師表示，業主應向發展商索賠，發展商可以向施工方追償。若雙方一直協商無果，業主可循訴訟等司法途徑維護合法權益。

小陳前年在鄭州航空港區某小區購買一個位於15樓、面積約800呎的單位，發展商去年交房。她原本計劃今年春節後搬入新屋，但受疫情影響延遲，直至3月1日才從老家返回新屋，結果一打開門發現客廳、廚房、臥室全被黃色的污水和穢物浸泡，傳出陣陣臭味。

由於被污水浸泡，單位內的房門、腳線、牆紙、家具等都出現不同程度的損壞。即使已事發大半年，單位內仍有多處開裂和污點，甚至仍有臭味。小陳坦言，只要想到單位曾經被污穢物浸泡過，「都會感到噁心」。

小陳表示，家中洗手間下水道返流，污穢物才會從下水道湧出，且並非首次發生同類事件，除了曾向小區物業和發展商反映，她自己亦有出錢找工人疏通渠道。事發後，物業和發展商派維修人員檢查，發現其單位樓下的洗手間主下水管道內有一個腳手架扣件，以及一截約40厘米長的工程線管，懷疑應該是樓房施工過程中遺留在下水管道內，導致下水道堵塞和反流。

維修人員在小陳單位樓下的洗手間主下水管道內發現腳手架扣件。（大河報）

小陳提出包括裝修、家具、室內物品、房租損失、精神賠償等在內共70多萬元的賠償要求，但一直未與物業及發展商達成一致。而樓盤施工方、湖南正志建築工程有限公司經理表示，願意進行維修處理，但因小陳提出賠償金額太高，他需要再向上級轉達。

涉事小區。（大河報）

河南白賁律師事務所齊勇智律師指出，業主索賠的範圍，包括下水管道堵塞導致污水外溢造成的直接損失，損壞的裝飾傢具物品等間接損失，另外租房的租金損失等。他表示，發展商有義務向業主提供合格的房產，現時因工程質量問題導致業主遭受損失，發展商作為出售人應當承擔全部的賠償責任。