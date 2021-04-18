英國航母「伊利沙白女王號」戰鬥群赴亞太　繞行台灣海峽惹議

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-18 19:00

英國「伊利沙白女王」號航空母艦打擊羣將於下月通過南海，卻因疑似避免得罪北京，在前往日本時會繞過台灣海峽。消息傳出後，英國下議院與學者批評「太過軟弱」。

綜合英媒4月15日報道指，「伊利沙白女王」號航空母艦打擊羣將在5月首航中通過南海，但會「迂迴地避開」台灣海峽，以免冒犯北京，屆時將繞行台灣東部海域前往日本。

該路線被認為與英國長期以來的國防政策不符，英國下議院認為這艘耗資32億英鎊打造的航母，應通過屬於國際海域的台灣海峽。

伊利沙白女王級航空母艦為英國皇家海軍最新型的大型航空母艦。一號艦「伊麗莎白女王」號於2017年12月7日服役。（視覺中國）

英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）稱，航母需要經過台海，才能讓中國知曉英軍不贊成中方對鄰國採取激進的行動。

英國下議院國防特別委員會主席則稱，航行印太目的就是「對抗中國」，現下「不得罪中國」竟成為航線規劃的考慮因素。有英學者批評這一計劃「太過軟弱」。

據報道，「伊利沙白女王」號航母打擊羣計劃在5月18日從英國東南部樸茨茅夫港（Portsmouth）出發，出海至少6個月，將於印度洋與印度海軍進行小型聯合演習，並在新加坡短暫停留，接着繞過台灣前往日本，與美日分別進行為期2周的演習。

台海局勢升温，中國軍方動作更加頻繁：

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屆時，「伊利沙白女王」號航母將搭載英國皇家空軍第617中隊、皇家海軍梅林反潛直升機以及F35閃電II戰鬥機，同行的還有英國皇家45型驅逐艦「勇敢」號、公爵級23型護衞艦和皇家海軍輔助艦。