五一假期內地火車票搶崩系統、機票漲至全價　黃金周盛況有望重現

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-16 20:08

內地的新冠肺炎疫情受控，市民出遊熱情高漲。為期5天的「五一」小長假臨近，火車票周五（16日）開售，民眾反應踴躍，由於搶票人數較多，鐵路售票系統曾一度崩潰。此外，五一期間多個熱門航線機票價格漲至全價，甚至出現經濟艙售罄的情況。 多個旅遊平台發布的報告也顯示，今年「五一」內地或迎來「爆發式出遊」，有望重現昔日黃金周的盛況。

2021年4月4日，北京天氣晴好，眾多遊客在玉淵潭公園遊覽，當日是清明假期的第二天。（中新社）

旅遊平台攜程預計，今年「五一」內地旅遊人次有望突破2019年同期，達到2億人次的新高。而「去哪兒」網站發布的數據顯示，今年「五一」假期機票預訂量已經大幅超過2019年同期，與2020年同期相比增長超過25倍；機票平均支付價格為924元（人民幣．下同），比2019年上漲超過2成。

上海、北京、三亞、廣州、成都、重慶、西安、廈門、杭州、深圳位列前十大出行目的地。4月30日和5月1日，北京飛往三亞的部分航班經濟艙已經售罄，目前只有上萬元的公務艙在售。多個熱門目的地機票基本已漲至全價。

按照目前全國鐵路車票預售期15天的規定，旅客周五可購買「五一」假期前一天（4月30日）的火車票。當日許多旅客通過鐵路12306官方App搶票時，卻出現無法登陸、查詢不到列車車次等情況。12306客服隨後回應稱，不同車站開票時間不同，開票時間由於搶票人數較多，旅客操作頻繁，所以會導致系統崩潰，目前已經恢復。

攜程方面認為，清明節假期僅有三天且消費者的出遊需求多為掃墓祭祖，踏青出遊，以周邊遊、短途遊為主要構成，旅遊市場並未釋放全部潛力。而即將到來的「五一」假期有望成為「史上最熱黃金周」。

有行業分析師也指出，伴隨著內地疫情的有效管控、政府部門持續放開出行限制、鼓勵和推動旅遊業發展的態度，即將來臨的「五一」小長假有望迎「爆發式出遊」，重現昔日黃金周「逼爆景點」的盛況。

回顧內地2019年「五一」黃金周盛況：

（界面新聞/北京日報）