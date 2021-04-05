英駐上海總領事祝大家「清明節快樂」挨批　內媒：這句話沒錯

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-05 16:13

英國駐上海總領事胡克定（Chris Wood）4日發微博稱「祝大家復活節和清明節雙節快樂！」，並配有一段復活節彩蛋影片。不少內地網民發現後批評這位領事「不懂中國文化」，後來該微博帖文刪去「清明節」字眼，改為「祝大家復活節快樂」。

原來的微博發出後，很快被許多內地網友發現，有人批評這位領事「不懂中國文化」，居然祝福「清明節快樂」，還有人勸他「來了中國，就要懂中國的風土人情」。

新浪網報道指，對於胡克定祝大家清明節快樂，網民議論紛紛：「作為大使連外交國的節日文化都不懂」、「辱華了，關閉這個領事館」；也有網民為他說話，「電影都有清明檔了，不快樂？」、「玻璃心才覺得什麼都辱華，天天辱華乾脆叫人家全部滾出中國，全部都斷絕外交關係好了」。

清明節融合了上巳節中郊外遊玩、踏青、戴柳圈等習俗。（新華社）

內媒《新民周刊》發布的一篇評論文章則表示，「如果真對中國文化有所了解，就沒必要刪改這條微博啊」。文章指，慎終追遠，虔誠地祭祀祖先，這是清明節這一中華民族傳統節日的主要內容。春回大地之際，也是人們親近自然、踏青遊玩、享受春天樂趣的歡樂節日。有什麼比當下的人們生活快樂幸福，更能告慰祖先的？所以「清明節快樂」這話，沒錯。

文章又指，直到如今，中國不少地方還有吃上墳酒的習俗。在江浙一帶，稱之為「清明會」。如今上墳後找家飯店，來個家族會餐，各家說說近一年來的喜事、樂事，供族人分享，這樣的情況很多。

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北京民俗學會秘書長高巍於2017年接受官媒採訪時也表示，清明是可以說「清明節快樂」的，相較而言，「不能說清明節快樂」是近年才冒出的說法。之所以有爭議，是因為人們對清明節的內涵了解不夠深。

高巍稱，清明節並不是悲傷的節日，祭奠先祖，除了表達對先人的哀思，也使後人獲得了精神慰藉。而踏青郊遊作為清明節的重要內容之一，就是為了讓人們感受春天的生機勃勃，滿懷積極的生活態度。