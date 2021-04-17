新疆問題｜冰島跟隨歐盟制裁決定　中使館：實施同等制裁

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-17 09:51

因應冰島早前就中國新疆人權問題，跟隨歐盟對中國有關個人及實體實施單邊制裁，中國駐冰島大使館周五（16日）發表聲明，指中方已決定對冰方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假消息的有關人員實施同等制裁。據冰島媒體《晨報》（Morgunblaðið）報道，被制裁者是當地一名律師，他因為曾投稿批評中國而被列入黑名單。

中方對冰島有關人員實施制裁的聲明。（中國駐冰島使館官網）

聲明指，冰島基於謊言和虛假信息，以新疆人權問題為藉口跟隨歐盟的相關制裁，違反了國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中冰關係，中方為此已召見冰島駐華大使提出嚴正抗議，表示堅決反對和強烈譴責，並決定對冰方有關人員實施同等制裁。聲明續稱，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅定不移，要求冰方尊重中方的主權、安全、發展利益，停止借人權問題干涉中國內政。

據《晨報》（Morgunblaðið）報道，被制裁者為冰島律師Jónas Haraldsson，其也是目前唯一一名遭中國制裁的冰島人。他去年10月曾投稿批評中國，但內容卻與新疆沒有太大關係，文中主要是就中國使館擁有的房地產問題、中國在全球新冠疫情的角色及中國遊客導致的問題作出批評。報道指，他周四（15日）被冰島外交部告知其已被中國列入黑名單。

冰島外長Gudlaugur Thór Thórdarson表示，他對中國制裁一般的冰島公民感到非常訝異，認為當事人只是行使憲法賦予的言論自由權力，中方的決定實在不可接受。同時，冰島外交部已向中國駐該國大使金志堅表達抗議，冰島駐華大使也對中方提出反對。至於Jónas Haraldsson則表示，作為唯一被中國制裁的冰島人，也是唯一被中國人認為值得吐口水的人，他當然感到非常驕傲。

（綜合報道）