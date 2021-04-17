新冠疫苗｜張文宏：全國接種率12.2%　上海接種劑量突破1000萬劑

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-17 09:48

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生周六（17日）凌晨在微博上發文，介紹上海的新冠疫苗接種情況。 張文宏稱，上海的接種劑量已突破1000萬劑，他同時亦提到全國疫苗接種率已達12.2%，居於全球第八位。

張文宏表示，雖然世界各國有諸多分歧，但是關於疫苗接種方面已逐漸達成共識。中國的新冠疫苗接種總劑次目前是全球第二位，即將成為第一毋庸置疑。不過，張文宏強調，真正能夠提供保護的是接種率，而中國的新冠疫苗接種率正在迅速攀高，當前是12.2%，居於全球第八位。

對於上海的情況，張文宏稱上海在周五（16日）共有接種42.47萬劑新冠疫苗，累計接種劑量達1014.68萬劑，周六（17日）更有51.70萬人預約接種。張文宏稱，上海的接種劑量跨越1000萬劑，而上海有1450.43萬常住人口，有977.71萬外來常住人口。對此，張文宏稱為上海感到自豪，為自己作為市民中的一員感到自豪，「我們毫不猶豫地站在一起，為世界開放，交往自由而努力」。

張文宏表示，免疫屏障是中國抗擊疫情常態化的生命線，後續關於疫苗接種，全球一定會有諸多分歧和爭議，「我們相信，不管怎樣，大家都在一起構建人類命運共同體。彼此喜歡或者不喜歡，人類畢竟曾經是一家，在遙遠的非洲，10萬年前」。

（綜合報道）