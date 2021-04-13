新冠疫苗｜深圳開放在粵港人打針　醫院名單、注意事項一文看清

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-13 11:47

內地早前公布，在內地工作和生活的港澳居民可憑公安部門製發的港澳居民居住證或內地醫保參保憑證，免費接種新冠疫苗；而在內地各類學校工作和學習的港澳籍師生，其接種疫苗政策與內地師生一視同仁。 深圳衛健委的官方微信12日（周一）發布面向身處廣東省的港澳人士的打針指南，指出在粵港澳人士自13日（周二）起可到當地7家醫院（包括港大深圳醫院）打針。以下摘錄打針指南重點。

深圳市接種新冠疫苗宣傳標語在網絡走紅（點圖放大）：

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1. 誰可以打針？

在廣東省內年齡18歲至59歲，以及部分60歲以上因特殊原因需接種、且身體基礎狀況較好的港澳人士可自願接種。

2. 是否收費？

憑內地公安部門製發的港澳居民居住證或內地醫保參保憑證，免費接種疫苗；

在省內各類學校工作和學習的港澳籍師生，參加所在學校組織的免費接種疫苗；

不符合以上免費接種條件的港澳人士，自費接種疫苗，費用為100元人民幣／劑次；

參加接種的港澳人士接種保障政策和措施與深圳市居民一視同仁、同等對待。

3. 接種哪一款疫苗？

深圳目前使用的是國產新冠病毒滅活疫苗，全程需接種兩劑。

根據資料，截至目前內地已有5款新冠疫苗獲批使用，包括由國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司生產的3款滅活疫苗。

4. 須帶甚麼證件？

符合免費接種條件的，需攜帶內地公安部門製發的港澳居民居住證，或者內地醫保參保憑證，或者省內學校的教師證、學生證。

5. 有什麼要注意？

在指定接種點接種前，請配合接種點工作人員完成規定程序，主動告知個人健康狀況，配合醫護人員詢問，簽署知情同意書和免責承諾書，由專業人員判定是否符合接種條件，接種後留觀30分鐘。

接種期間，請按照當地疫情防控措施，做好個人衛生防護。14天內請密切關注自身身體情況，如有不適，請及時就醫。

6. 如何預約？

在深圳市自願接種的港澳人士可通過「粵健通」微信服務平台在線預約登記。預約成功後需按照相關通知和指引，前往指定接種點接種疫苗。

7. 在哪裡接種疫苗？

7家醫院名單包括香港大學深圳醫院、羅湖區人民醫院、南山區蛇口人民醫院、寶安區人民醫院（建安院區）、龍崗中心醫院、中山大學附屬第七醫院、深圳市薩米醫療中心。